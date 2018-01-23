В Одессе с погоней и стрельбой задержали грабителей из Грузии - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Патрульные задержали подозреваемых в грабеже на углу Королева и Архитекторской в Одессе, сообщает местное издание Думская.

Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города, сообщил в полиции.

"Преступники оказали сопротивление: умышленно совершили наезд на офицера патрульной полиции и столкнулись с патрульным авто. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие", — пишет издание.

Как сообщил советник главы ГУ НП в регионе Руслан Форостяк, помощь в задержании преступников оказал депутат горсовета Денис Григорьев, который через соцсети обратился к полицейским и привлек внимание к краже из машины, произошедшей в районе Нового рынка.

"Преступники, совершившие преступление, сегодня были задержаны после новой кражи. Преступники — граждане Грузии", — говорится в сообщении.

Думская.net Задержание грабителей в Одессе, 23 января 2018

В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.