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    В Одессе с погоней и стрельбой задержали грабителей из Грузии - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (186)

    (обновлено: )21603
    По данным издания, злоумышленники - граждане Грузии. Они были задержаны после новой кражи, о которой полиции сообщил депутат Одесского городского совета Денис Григорьев.
    Задержание грабителей в Одессе, 23 января 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Патрульные задержали подозреваемых в грабеже на углу Королева и Архитекторской в Одессе, сообщает местное издание Думская.

    Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города, сообщил в полиции.

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    Думская.net
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    "Преступники оказали сопротивление: умышленно совершили наезд на офицера патрульной полиции и столкнулись с патрульным авто. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие", — пишет издание.

    Как сообщил советник главы ГУ НП в регионе Руслан Форостяк, помощь в задержании преступников оказал депутат горсовета Денис Григорьев, который через соцсети обратился к полицейским и привлек внимание к краже из машины, произошедшей в районе Нового рынка.

    "Преступники, совершившие преступление, сегодня были задержаны после новой кражи. Преступники — граждане Грузии", — говорится в сообщении.  

    Думская.net
    Задержание грабителей в Одессе, 23 января 2018

    В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых  трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

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