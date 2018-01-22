В Луцке мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Луцке пьяного мужчину, устроившего стрельбу на улице посреди ночи, никто не пострадал, сообщила в понедельник пресс-служба областного отделения полиции.

"Сегодня ночью сотрудники КОРДа задержали 53-летнего жителя Луцка, который на улице стрелял из охотничьего ружья. В действие ввели полицейскую операцию под условным названием "Гром". Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, в полицию поступило сообщение, что на улице Лановая неизвестный в состоянии алкогольного опьянения стреляет из охотничьего ружья. На место происшествия прибыли руководство полиции в области, следственно-оперативные группы, сотрудники КОРД, взрывотехнического отдела, патрульные полицейские.

В результате спецоперации сотрудники КОРД задержали правонарушителя, им оказался 53-летний житель Луцка, охотничье ружье "ТОЗ-63" изъяли, огнестрельное оружие полицейские не применяли.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.