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    В Одессе нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна по пенсионерам

    (обновлено: )20501
    Как сообщили в полиции, 49-летний мужчина забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм.
    В Одессе нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна по пенсионерам
    Кадр из видео полиции

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Одессе полиция в субботу, 20 января, задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из окна своей квартиры по пенсионерам.

    Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

    "Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", — написал Головин.

    По его словам, мужчину удалось задержать, никто не пострадал.

    В пятницу днем, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

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