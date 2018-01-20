В Одессе нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна по пенсионерам

Кадр из видео полиции

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Одессе полиция в субботу, 20 января, задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из окна своей квартиры по пенсионерам.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", — написал Головин.

По его словам, мужчину удалось задержать, никто не пострадал.

В пятницу днем, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.