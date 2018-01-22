Появились новые детали по стрельбе в Одессе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Молодой человек, который первым погиб во время стрельбы в Одессе, пытался спасти раненых полицейских и помешать убийце, сообщил советник главы ГУ НП в области Руслан Форостяк.

По его словам, следствие склоняется к версии о том, что погибший от выстрела в сердце Константин Пиковский (Пика) останавливал кровотечение у раненого полицейского.

"По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать (Валентину) Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение. Возможно, именно за это убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор в самое сердце. Юноша погиб на месте", — написал Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По словам соседей, первая перепалка возникла между убийцей и Пиковским, который со своим подельником пытался забрать листовой металл, принадлежавший убийце.

В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.