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    Появились новые детали по стрельбе в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (176)

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    По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к мысли, что убитый Константин Пиковский пытался помешать Валентину Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Молодой человек, который первым погиб во время стрельбы в Одессе, пытался спасти раненых полицейских и помешать убийце, сообщил советник главы ГУ НП в области Руслан Форостяк.

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    По его словам, следствие склоняется к версии о том, что погибший от выстрела в сердце Константин Пиковский (Пика) останавливал кровотечение у раненого полицейского.

    "По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать (Валентину) Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение. Возможно, именно за это убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор в самое сердце. Юноша погиб на месте", — написал Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

    По словам соседей, первая перепалка возникла между убийцей и Пиковским, который со своим подельником пытался забрать листовой металл, принадлежавший убийце.

    В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых  трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

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