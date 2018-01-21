В Одесской области задержан политик, стрелявший в бригаду энергетиков

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области задержан мужчина, который открыл огонь по аварийной бригаде облэнерго.

ЧП произошло селе Долиновка Арцизского района, куда аварийная бригада облэнерго прибыла восстанавливать электроснабжение в обесточенном стихией селе.

При этом 58-летний местный житель обстрелял энергетиков из охотничьего ружья. Думская.net сообщает, что стрелок вел себя неадекватно, выкрикивал ругательства и обещал убить ремонтников за то, что они якобы собираются пилить ветки деревьев.

Всего он успел выстрелить картечью около десятка раз. Ни ремонтники, ни прибывшие на вызов полицейские, к счастью, не пострадали. Злоумышленника обезоружили и задержали.

Как выяснилось, стрелок является членом одной из политических партий. Во время задержания он обещал позвонить своим партийным боссам и устроить полиции "большие неприятности".

Ранее в Одессе полиция задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из окна своей квартиры по пенсионерам. Его квартиру взяли штурмом.