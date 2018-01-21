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    В Одесской области задержан политик, стрелявший в бригаду энергетиков

    (обновлено: )61323
    При задержании мужчина, который сделал около десяти выстрелов картечью, заявил, что он член одной из партий и намерен жаловаться своим партийным руководителям.
    Охотник перезаряжает ружье.
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области задержан мужчина, который открыл огонь по аварийной бригаде облэнерго.

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
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    ЧП произошло селе Долиновка Арцизского района, куда аварийная бригада облэнерго прибыла восстанавливать электроснабжение в обесточенном стихией селе.

    При этом 58-летний местный житель обстрелял энергетиков из охотничьего ружья. Думская.net сообщает, что стрелок вел себя неадекватно, выкрикивал ругательства и обещал убить ремонтников за то, что они якобы собираются пилить ветки деревьев.

    Всего он успел выстрелить картечью около десятка раз. Ни ремонтники, ни прибывшие на вызов полицейские, к счастью, не пострадали. Злоумышленника обезоружили и задержали.

    Как выяснилось, стрелок является членом одной из политических партий. Во время задержания он обещал позвонить своим партийным боссам и устроить полиции "большие неприятности".

    Ранее в Одессе полиция задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из окна своей квартиры по пенсионерам. Его квартиру взяли штурмом.

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