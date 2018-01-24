Разборки в яхт-клубе. Конфликт в Днепре закончился стрельбой

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Конфликт произошел во вторник на территории яхт-клуба "Сич" в Днепре, завершившийся стрельбой, пишет местное издание Информатор.
Он разгорелся около 16:00 между директором яхт-клуба и подрядчиком строительных работ.
"Мы строили мост здесь, практически закончили, осталось лишь залить бетонную стяжку. Так как строительные работы нельзя выполнять при низкой температуре, договорились с директором все закончить весной. При этом никаких денег за выполненную работу он не выплатил и выплачивать не собирался. Ладно, если бы я один был, а так нас 10 человек, у всех есть семья и дети. Надо же как-то жить", — сообщил подрядчик стройки.
По его словам, в словесную перепалку мужчин вмешался охранник яхт-клуба. Он начал грубо выталкивать прораба на улицу, а спустя время достал пистолет и, угрожая, направил ствол на мужчину. Когда строитель начал уезжать на автомобиле, охранник выстрелил в лобовое стекло.
Мужчина заявил, что в него стреляли, однако охранник полностью опровергает это.
"Пистолет не обнаружили, гильз также на месте происшествия не было. Как говорит директор яхт-клуба, он был недоволен работой строителей, поэтому деньги выплачивать не стал. Подрядчик, в свою очередь, начал угрожать, в результате чего и разгорелся конфликт", — сообщил лейтенант полиции Виталий Тыква.
По данным издания, подрядчик получил рваную рану уха, прибывшие медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Позже оперативники установили, что след на лобовом стекле автомобиля от пневматического пистолета. На территорию яхт-клуба прибыли адвокаты обеих сторон конфликта.
Накануне патрульные со стрельбой задержали подозреваемых в грабеже в Одессе. Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города.