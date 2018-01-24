Разборки в яхт-клубе. Конфликт в Днепре закончился стрельбой

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Конфликт произошел во вторник на территории яхт-клуба "Сич" в Днепре, завершившийся стрельбой, пишет местное издание Информатор.

Он разгорелся около 16:00 между директором яхт-клуба и подрядчиком строительных работ.

"Мы строили мост здесь, практически закончили, осталось лишь залить бетонную стяжку. Так как строительные работы нельзя выполнять при низкой температуре, договорились с директором все закончить весной. При этом никаких денег за выполненную работу он не выплатил и выплачивать не собирался. Ладно, если бы я один был, а так нас 10 человек, у всех есть семья и дети. Надо же как-то жить", — сообщил подрядчик стройки.

dp.informator.ua Разборки на территории яхт-клуба в Днепре

По его словам, в словесную перепалку мужчин вмешался охранник яхт-клуба. Он начал грубо выталкивать прораба на улицу, а спустя время достал пистолет и, угрожая, направил ствол на мужчину. Когда строитель начал уезжать на автомобиле, охранник выстрелил в лобовое стекло.

Мужчина заявил, что в него стреляли, однако охранник полностью опровергает это.

"Пистолет не обнаружили, гильз также на месте происшествия не было. Как говорит директор яхт-клуба, он был недоволен работой строителей, поэтому деньги выплачивать не стал. Подрядчик, в свою очередь, начал угрожать, в результате чего и разгорелся конфликт", — сообщил лейтенант полиции Виталий Тыква.

По данным издания, подрядчик получил рваную рану уха, прибывшие медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

dp.informator.ua Пострадавший в ходе разборок на территории яхт-клуба в Днепре

Позже оперативники установили, что след на лобовом стекле автомобиля от пневматического пистолета. На территорию яхт-клуба прибыли адвокаты обеих сторон конфликта.

Накануне патрульные со стрельбой задержали подозреваемых в грабеже в Одессе. Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города.