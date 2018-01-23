В США произошла стрельба в школе, есть жертвы

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В результате стрельбы во вторник в школе в американском штате Кентукки погиб один человек, сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

"Трагическая стрельба в старшей школе округа Маршалл… Стрелок задержан, подтверждена информация об одном погибшем, еще несколько человек получили ранения", — написал губернатор в Twitter.

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us… — Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) 23 января 2018 г.

​Инцидент в городе Бентон произошел во вторник утром. Мотивы стрелка пока неизвестны. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.

Ранее мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома в итальянском городе Беллона. Ранены пять человек, жена стрелявшего найдена убитой. Сам он находится при смерти после того, как пытался покончить с собой во время штурма.