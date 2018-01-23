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    В мире

    В США произошла стрельба в школе, есть жертвы

    (обновлено: )6701
    ​Инцидент в городе Бентон произошел во вторник утром. Мотивы стрелка пока неизвестны. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи. Стрелок задержан, ранены несколько человек, один погиб.
    Стрельба в американской школе, 23 января 2018
    twitter.com/News8

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В результате стрельбы во вторник в школе в американском штате Кентукки погиб один человек, сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

    "Трагическая стрельба в старшей школе округа Маршалл… Стрелок задержан, подтверждена информация об одном погибшем, еще несколько человек получили ранения", — написал губернатор в Twitter.

    ​Инцидент в городе Бентон произошел во вторник утром. Мотивы стрелка пока неизвестны. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи.

    Ранее мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома в итальянском городе Беллона. Ранены пять человек, жена стрелявшего найдена убитой. Сам он находится при смерти после того, как пытался покончить с собой во время штурма.

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