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    Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

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    По данным полиции, в результате стрельбы ранены пять человек. Также сообщается, что жена стрелявшего найдена убитой, а сам мужчина скончался вскоре после штурма квартиры.
    Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим
    ANSA

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Итальянец, открывший стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, попытался застрелиться при штурме квартиры, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города Казерта.

    ANSA
    Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим

    "Ранены пять человек, жена стрелявшего найдена убитой. Сам он находится при смерти после того, как пытался покончить с собой во время штурма", — сказал собеседник агентства.

    Позже стало известно, что мужчина скончался. 

    ANSA
    Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим

    Как сообщалось, вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе, посеяв панику среди местных жителей. Его 14-летней дочери удалось сбежать.

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    Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. 

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