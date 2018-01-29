В Киеве задержали мужчину с пистолетом

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли у мужчины в Киеве пистолет, корпус гранаты и сырье для изготовления наркотического вещества, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Во время патрулирования Соломенского района полицейские заметили подозрительного гражданина, поэтому остановили его для проверки документов. При осмотре правоохранители обнаружили у мужчины сырье для изготовления наркотического вещества и предметы, похожие на пистолет и корпус гранаты Ф-1", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина рассказал, что сырье для изготовления наркотиков держал для собственного потребления, пистолет купил в магазине, а корпус от гранаты нашел на улице. Всё изъяли и отправили на экспертизу.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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