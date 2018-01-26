Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в подъезде. Его нашли в шкафу

Пресс-служба Полиции Львовской области

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области патрульные задержали мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в Facebook.

"Патрульные получили вызов вчера около 17:00 часов вечера на улицу Кобылянскую о выстрелах в подъезде. Когда прибыли на место происшествия, к ним обратилась 34-летняя жительница и сказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в ее дверь. По словам заявительницы, мужчина забежал к себе в квартиру. В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчины обнаружили в шкафу, а у него лежал предмет, похожий на пистолет", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Полиции Львовской области Во Львовской области злоумышленник открыл стрельбу в подъезде

Злоумышленником оказался 56-летний мужчина, его доставили в Галицкий отдел полиции. Изъят предмет, похожий на пистолет марки Ekol Gediz — А Cal9mm.

Предварительная квалификация события — хулиганство.

Напомним, в четверг в Киеве мужчина открыл стрельбу по обидчику.