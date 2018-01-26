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    Происшествия

    Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в подъезде. Его нашли в шкафу

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    Злоумышленником оказался 56-летний мужчина, его доставили в отдел полиции. Предварительная квалификация события - хулиганство. У него изъяли пистолет.
    Пресс-служба Полиции Львовской области
    Пресс-служба Полиции Львовской области

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области патрульные задержали мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в Facebook.

    "Патрульные получили вызов вчера около 17:00 часов вечера на улицу Кобылянскую о выстрелах в подъезде. Когда прибыли на место происшествия, к ним обратилась 34-летняя жительница и сказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в ее дверь. По словам заявительницы, мужчина забежал к себе в квартиру. В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчины обнаружили в шкафу, а у него лежал предмет, похожий на пистолет", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба Полиции Львовской области
    Во Львовской области злоумышленник открыл стрельбу в подъезде

    Злоумышленником оказался 56-летний мужчина, его доставили в Галицкий отдел полиции. Изъят предмет, похожий на пистолет марки Ekol Gediz — А Cal9mm.

    Предварительная квалификация события — хулиганство.

    Напомним, в четверг в Киеве мужчина открыл стрельбу по обидчику.

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