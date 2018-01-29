В Киеве при перестрелке возле игорного клуба убит мужчина

Фото dtp.kiev.ua

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве произошла перестрелка на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы, сообщает столичная полиция в понедельник. Думская.net В Одессе простились с участковым, погибшим в жестокой перестрелке

Сейчас следственная группа устанавливает обстоятельства стрельбы.

Уже известно, что в результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, еще один — погиб

"В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы", — говорится в сообщении полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин.

Издание dtp.kiev.ua сообщает, что убийство произошло на небольшом рынке возле метро "Берестейская". На месте убийства по состоянию на 13.00 находился труп убитого, накрытый черной пленкой. Стрельба произошла возле игорного заведения, тело погибшего лежит прямо перед входом.

Напомним, что 22 января в Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании преступника.

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Также 19 января в Одессе скончался в больнице 30-летний полицейский, раненный во время перестрелки в Одессе. Тогда группа полиции была вынуждена застрелить мужчину, который открыл огонь из самодельного пистолета-пулемета.