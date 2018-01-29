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    В Киеве при перестрелке возле игорного клуба убит мужчина

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (203)

    (обновлено: )93760
    Управление полиции Киева сообщает, что два человека получили огнестрельные ранения при перестрелке на улице Лагерная в Шевченковском районе Киева. Уже доступно видео с места ЧП.
    Тело убитого мужчины возле входа в игорное заведение на улице Лагерной в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве произошла перестрелка на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы, сообщает столичная полиция в понедельник.

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    Сейчас следственная группа устанавливает обстоятельства стрельбы.

    Уже известно, что в результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, еще один — погиб

    "В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы", — говорится в сообщении полиции.

    Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин.

    Издание dtp.kiev.ua сообщает, что убийство произошло на небольшом рынке возле метро "Берестейская". На месте убийства по состоянию на 13.00 находился труп убитого, накрытый черной пленкой. Стрельба произошла возле игорного заведения, тело погибшего лежит прямо перед входом.

    Напомним, что 22 января в Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании преступника.

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    Также 19 января в Одессе скончался в больнице 30-летний полицейский, раненный во время перестрелки в Одессе. Тогда группа полиции была вынуждена застрелить мужчину, который открыл огонь из самодельного пистолета-пулемета.

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