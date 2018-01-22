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    Фотоленты

    В Одессе простились с участковым, погибшим в жестокой перестрелке

    (обновлено: )150
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net
    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке на Новосельского
    Думская.net

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    В Одессе простились с участковым инспектором Сергеем Пригариным, погибшим в перестрелке на улице Новосельского. Траурная церемония прошла в гарнизонном Доме офицеров. 

    Юрист-криминолог Анна Маляр
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