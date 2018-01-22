В Одессе простились с участковым, погибшим в жестокой перестрелке

В Одессе простились с участковым инспектором Сергеем Пригариным, погибшим в перестрелке на улице Новосельского. Траурная церемония прошла в гарнизонном Доме офицеров.

Отдать дань уважения погибшему пришли сотни людей: коллеги полицейского, представители органов власти, школьные друзья, просто горожане. Присутствовал на панихиде и замминистра внутренних дел Вячеслав Аброськин. Он передал семье соболезнования от главы ведомства Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Сергея Князева.

Похоронят Сергея Пригарина, у которого осталась жена и двухлетняя дочь, на Таировском (Новогородском) кладбище, сообщает Думская.

В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.