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    Киев

    Против живодера. Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева

    (обновлено: )16230
    Участники акции "Святогора за решетку" выступали с требованиями привлечь к ответственности печально известного киевского догхантера Святогора.
    Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева
    informator.news

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве участники акции "Святогора за решетку" против известного догхантера Святогора ворвались в здание прокуратуры. 

    Участники акции выступали с требованиями привлечь к ответственности догхантера Святогора.

    Как рассказали участники акции, прокуратура намеренно затягивает расследование его дела.

    Представители прокуратуры закрыли дверь приемной и отказались принимать заявления у собравшихся, сообщает Информатор.

    Когда зоозащитники ворвались в здание прокуратуры, их приняли.

    informator.news
    Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева
    informator.news
    Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева

    Ранее сообщалось, что в Киеве собака пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь.

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