Против живодера. Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве участники акции "Святогора за решетку" против известного догхантера Святогора ворвались в здание прокуратуры.

Участники акции выступали с требованиями привлечь к ответственности догхантера Святогора.

Как рассказали участники акции, прокуратура намеренно затягивает расследование его дела.

Представители прокуратуры закрыли дверь приемной и отказались принимать заявления у собравшихся, сообщает Информатор.

Когда зоозащитники ворвались в здание прокуратуры, их приняли.

informator.news Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева

informator.news Зоозащитники ворвались в прокуратуру Киева

Ранее сообщалось, что в Киеве собака пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь.