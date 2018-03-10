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    Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 10 месяцев – МВД

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест (587)

    (обновлено: )81508
    Как заявил заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, эта спецоперация длилась девять или даже десять месяцев, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными.
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    pravda.com.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Специальная операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

    СБУ показала оперативное видео задержания Рубана. Видео
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    СБУ показала оперативные кадры задержания Рубана

    Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

    "Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.

    Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

    "Для меня, очевидно, является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", — сказал он.

    Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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