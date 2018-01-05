Ограничение скорости на дорогах… Нам есть, у кого поучиться

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

После ряда резонансных ДТП в Украине таки решили ужесточить езду на дорогах. Первое, что приняли: скорость движения авто в населенных пунктах ограничили с 60 до 50 км/ч.

Правда, отзывы пока неоднозначные. По словам юристов, вступивший в силу закон, фактически не реализуется, и нет ответственности за его невыполнение. Новые ограничения скорости регламентируются постановлением Кабмина, а не специальным законом.

Читайте также: Чилачава: какой смысл ограничивать скорость на дорогах при отсутствии контроля

По словам замглавы координационного совета в общенациональном Форуме безопасности дорожного движения Владимира Караваева, штрафы и другие требования пока остались прежними. В частности, продолжает действовать правило +20: превышение скорости на 20 км/ч является нарушением, но водителю полагается только устное предупреждение. Все, что выше — штраф.

При этом новые ограничения скорости вступили в силу без возможности их контролировать. У полиции пока просто нет таких приборов, добавляет эксперт. Как отмечает Караваев, даже если они возникнут, применять их нельзя, так как приборы для измерения скорости не предусмотрены законом "О Национальной полиции".

"Определять скорость "на глаз", преследовать и останавливать нарушителей скоростного режима полиция тоже не может. На такое она полномочна, только если водитель создает аварийную остановку. Но это требует доказательств, в частности, присутствия потерпевших. Если бы депутаты приняли законопроект 7286, полиция получила бы право применять технические средства фиксации правонарушений. Тогда можно было бы стряхнуть пыль с порядка 170 Трукамов (лазерный измеритель скорости), оставшихся от ГАИ. Но… снова "но": срок сертификации Трукамов истек. Нужно проводить метрологию, другие процедуры, чтобы получить новые сертификаты. А это средства, не предусмотренные в бюджете….", — цитирует "КП в Украине" Караваева.

Как в других странах

Для сравнения, во многих европейских странах уже давно есть такое правило: в пределах населенного пункта запрещается ездить со скоростью выше 48–60 км/ч, а за пределами населенных пунктов скорость можно развить от 70 до 100 км/ч. Однако суровость наказания отличается в разы. В Европе нарушителю грозят огромные штрафы, порой в несколько тысяч евро. В истории были даже исключения, когда сумма штрафа исчислялась сотнями тысяч евро.

Если в Украине водители со спокойной душой нарушают в пределах допустимых 20 км, то в некоторых европейских странах превышение предельной скорости даже на 1 км влечет за собой суровое наказание.

В Украине новые "драконовские" штрафы, о которых так много говорилось, введены, но пока не вступили в силу.

Как выяснилось, для вступления данных изменений в силу необходимо внесение изменений в Административный кодекс, для чего необходимо утверждение их Радой. Однако на утверждение в парламент документ пока направлен не был, пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что штраф за нарушение скоростного режима решили увеличить до 3 400 гривен, вместо 510 гривен; за лишения места ДТП — до 5 400 грн (было 255 грн); за управление транспортным средством лицом, не имеющим прав на вождение — до 10 200 грн (510 грн). При этом за повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 40 800 грн!

Австрия

В Австрии разрешено ездить со скоростью 50 км/ч в населенных пунктах, 100 км/ч за пределами города.

Штраф за превышение скорости до 20 км/ч выше допустимой составляет 50 евро. За превышение скорости на 50 км/ч и более дорожная полиция Австрии оштрафует и до 2180 евро.

Польша

В Польше в пределах населенного пункта запрещено ездить со скоростью превышающую 50 км/ч, а во дворах жилых домов и того меньше – 20 км/ч. За пределами населенных пунктов скорость можно развить до 90 км/ч.

Превышение скорости до 10 км/ч на польских дорогах наказывается штрафом до 50 злотых (12 евро). Превышение скорости на 50 км/ч и более обойдется в 400-500 злотых (100-120 евро).

Великобритания

На дорогах Британии разрешено ездить с минимальной скоростью – 48 км/ч. Это единственная европейская страна, в пределах населенных пунктов которой необходимо ездить со скоростью меньше 50 км/ч.

Превышение скорости на 20 км/ч будет стоить автолюбителю 75 евро. А вот за лихую езду придется выложить 2900 евро.

Смотрите также: ПДД от Авакова: космические штрафы и до 12 лет тюрьмы

Бельгия

На дорогах Бельгии также разрешено ездить со скоростью 50 км/ч в населенном пункте. Вне города предельный уровень скорости – 90 км/ч. На автобанах разрешается разогнаться до 120 км/ч, при том что минимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч.

За езду со скоростью до 10 км/ч выше допустимой штраф составляет 50 евро. Свыше 10 км/ч – 50 евро плюс 10 евро за каждый дополнительный километр в населенном пункте или 5 евро за пределами города. А вот езда со скоростью свыше 20 км/ч в городе и свыше 30 км/ч за его пределами будет стоить автовладельцу водительского удостоверения.

Голландия

В Голландии в населенных пунктах действует ограничение 50 км/ч. Вне города автомобилист имеет право разогнаться до 80 км/ч.

За превышение скорости в Голландии придется поплатиться 400 евро. Владелец авто не может быть оштрафован в случае превышения скорости до 3 км/ч. Эта цифра считается допустимой погрешностью. С каждым дополнительным километром сумма штрафа растет. Так, при превышении скорости на 36-40 км/ч на автомагистрали штраф составит от 351 до 390 евро. При превышении скорости свыше 50 км/ч следует автоматическое лишение водительских прав.

Испания

Стандартное ограничение скорости автомобилей в обычном испанском городе – 50 км/ч. За чертой населенного пункта разрешено ездить 90 км/ч.

Испания, наверное, единственная страна в Европе, где можно получить скидку на штраф. В случае если штраф будет оплачен непосредственно на месте, то дается 50%скидка. Штрафы за превышение скорости варьируются от 100 до 600 евро. Штраф за превышение скорости до 20 км/ч составляет 100 евро.

Португалия

Максимально допустимая скорость в Португалии ¬– 50 км/ч (в населенном пункте), 90 км/ч (вне населенного пункта), 100 км/ч (на автомобильной дороге).

В Португалии штрафы за превышение скорости очень высокие – до 2500 евро. Превышение скорости до 20 км/ч будет стоить 60-300 евро.

Франция

Во Франции максимальное возможное ограничение скорости составляет 130 км/ч на автобанах. В городах ограничение скорости – 50 км/ч. Вне населенного пункта допустимая скорость – 90 км/ч, на автомобильной дороге – 110 км/ч.

Превышение скорости в пределах 20 км/ч грозит штрафом от 68 до 135 евро. Если дело дойдет до суда, то сумма штрафа увеличивается в разы (до 450 и 750 евро соответственно). Превышение скорости на 50 км в час будет стоить 1500 евро.

По материалам из открытых источников интернет