Еду, а меня все обгоняют. Соцсети об ограничении скорости

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Прокатиться "с ветерком" по украинским дорогам теперь не получиться. И не только из-за состояния самих дорог… С 1 января 2018 года в Украине вступили в силу изменения в ПДД, которыми максимально разрешенная скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч. Такие меры будут способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей, сообщили в патрульной полиции. За ограничение скорости взялись после прошлогодней трагедии в Харькове – в ДТП погибло шесть человек.

Однако с января полиция не сможет приступить к фото и видеофиксации превышения скоростного режима – для этого нет необходимых технических устройств. В МВД надеются, что, фото- видеофиксация заработает в первом квартале 2018 г., а по пессимистическим прогнозам — с середины или в первой, возможно, во второй половине. Однако в соцсетях уже сейчас засомневались в необходимости нового скоростного ограничения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook