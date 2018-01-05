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    Аналитика и комментарии

    Еду, а меня все обгоняют. Соцсети об ограничении скорости

    (обновлено: )52520
    В Украине с нового года заработали новые правила дорожного движения, которые ограничивают скорость автомобилей. В городах отныне скорость автомобилей ограничивается 50 км/час. Насколько выполняются новые требования и что думают о них сами украинцы?
    Автомобили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Автомобили в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Два по 50. Ограничение скорости не сработает до первого ДТП

    Прокатиться "с ветерком" по украинским дорогам теперь не получиться. И не только из-за состояния самих дорог… С 1 января 2018 года в Украине вступили в силу изменения в ПДД, которыми максимально разрешенная скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч. Такие меры будут способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей, сообщили в патрульной полиции. За ограничение скорости взялись после прошлогодней трагедии в Харькове – в ДТП погибло шесть человек.

    Однако с января полиция не сможет приступить к фото и видеофиксации превышения скоростного режима – для этого нет необходимых технических устройств. В МВД надеются, что, фото- видеофиксация заработает в первом квартале 2018 г., а по пессимистическим прогнозам — с середины или в первой, возможно, во второй половине. Однако в соцсетях уже сейчас засомневались в необходимости нового скоростного ограничения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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