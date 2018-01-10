Как новые министры Польши повлияют на отношения с Украиной

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Польше – грандиозные политические изменения. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, занявший эту должность в декабре 2017 года, принял решение о смене значительной части Кабмина страны: четыре министра лишились своих должностей, два ведомства, которыми руководил премьер, получили новых шефов. Кроме того, появилось новое министерство, а судьба еще одного остается неясной.

Тереза Червиньска стала новым министром финансов, Йоахим Брудзиньский – главой МВД, Мариуш Блащак, который был министром внутренних дел, возглавил Минобороны. Кроме того, главой министерства окружающей среды стал Генрик Ковальчик, министром здравоохранения – Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития – Ежи Квечиньский, министром предпринимательства и технологий – Ядвига Эмилевич, министром инфраструктуры – Анджей Адамчик.

Новым министром иностранных дел стал Яцек Чапутович. С 2017 года он работал заместителем экс-главы МИД Витольда Ващиковского.

Ушли радикалы

Как новые министры Польши повлияют на находящиеся в кризисе украино-польские отношения, РИА Новости Украина спрогнозировал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

По его словам, из правительства ушли наиболее радикальные представители партии «Право и справевдливость» (ПиС), в том числе уже бывшие министры иностранных дел (Ващиковский) и обороны (Антоний Мачеревич).

"Понятно, что сейчас на свои должности придут люди более умеренные и менее скандальные. Особенно скандальным был Мачеревич. При этом прогнозируется, что он может быть инициатором того, чтобы даже создать свою политическую силу. … Это человек крайне амбициозный, достаточно жесткий и поэтому, я думаю, у него есть будущее в польской политике. Он еще о себе заявит. А что касается Ващиковского, он кадровый дипломат, но при этом я не думаю, что он будет самостоятельным политиков в дальнейшем", – рассказал Бондаренко.

В целом же отношения с Украиной в Польше определяются не Ващиковским с Мачеревичем, а президентом Анжеем Дудой и главой правящей партии «ПиС» Ярославом Качинським, уверен политолог.

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Старая-новая политика

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что смена состава правительства Польши не приведет к резкому изменению курса, так как новые министры являются членами одной команды со своими предшественниками.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. С изменением польского премьер-министра, которое состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", – сказал Дещица в эфире Еспресо.TV.

По словам посла, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинского-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анжей Дуда на встрече в декабре.