Из Польши выдворяют десятки украинских гастарбайтеров

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в Люблине, они должны покинуть территорию страны, сообщает "Польское радио".

Их нелегально трудоустроило одно из агентств временной занятости. Против его владельца будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых.

Работники из Украины и Молдавии, которых трудоустроило агентство, трудились в одной из фирм на территории Люблина.

Напомним, с 1 января в Польше вступили в силу изменения в правила трудоустройства иностранцев вступают. Они касаются выдачи разрешений на работу, введение нового типа разрешения на работу, который касается выполнения иностранцами сезонных работ. Разрешение на сезонную работу выдается по месту пребывание или месту жительства субъекта, который нанимает на работу иностранца. Работать обладателю такого разрешения можно не более 9 месяцев в календарном году. Этот же документ дает право работать на территории Польши шесть месяцев в течение следующих двенадцати месяцев.