Польша просит ООН признать геноцид поляков со стороны украинских националистов

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Польша зарегистрировала в Совете безопасности ООН проект резолюции о геноциде поляков со стороны украинских националистов во время Второй мировой войны, заявил лидер "Общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

По его словам, этот проект вносится на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них (1948 год) и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности (1968 год).

Внесение документа является признаком того, что парадигмальная война между Польшей и Украиной по вопросам исторической памяти переходит на международный уровень, считает Медведчук.

"По сути, речь идет о новой фазе идеологического конфликта между нынешними правящими режимами Польши и Украины, который может привести к серьезному обострению политических отношений на межгосударственном и правительственном уровне. Внесение проекта резолюции в Совет Безопасности ООН стало первым шагом в рамках непостоянного членства Польши в СБ ООН в 2018–2019 годах", — пишет политик в своем блоге на Корреспондент.net.

Копия документа, поданная Польшей в ООН

В документе говорится о необходимости активного пресечения восхваления нацизма, об укреплении принципов исторической справедливости и возложении на украинские власти (так в тексте) "ответственности за преступления, совершенные украинскими националистами во время Второй мировой войны". Выражается "серьезная озабоченность в связи с тем, что украинское правительство поддерживает националистов, которые проводили этнические чистки во время Второй мировой войны".

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Кроме того, в проекте резолюции указано на такие факты, как легализация и восхваление неонацистских националистических организаций в Украине, рост их влияния в стране, в том числе на внутреннюю и внешнюю политику Украины, и т. п.

Напомним, что с 2018 года Польша стала временным членом Совета безопасности ООН, состав которого обновился в начале января.