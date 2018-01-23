наверх
23.01.201812:58
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Польша просит ООН признать геноцид поляков со стороны украинских националистов

    Тема:

    Украина - Польша: мосты почти сожжены (335)

    (обновлено: )51881
    Виктор Медведчук сообщил, что Польша внесла документ на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Associated Press Mary Altaffer

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Польша зарегистрировала в Совете безопасности ООН проект резолюции о геноциде поляков со стороны украинских националистов во время Второй мировой войны, заявил лидер "Общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина-Польша: отношения в режиме ожидания перезагрузки

    По его словам, этот проект вносится на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них (1948 год) и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности (1968 год).

    Внесение документа является признаком того, что парадигмальная война между Польшей и Украиной по вопросам исторической памяти переходит на международный уровень, считает Медведчук.

    "По сути, речь идет о новой фазе идеологического конфликта между нынешними правящими режимами Польши и Украины, который может привести к серьезному обострению политических отношений на межгосударственном и правительственном уровне. Внесение проекта резолюции в Совет Безопасности ООН стало первым шагом в рамках непостоянного членства Польши в СБ ООН в 2018–2019 годах", — пишет политик в своем блоге на Корреспондент.net.

    Копия документа, поданная Польшей в ООН

    В документе говорится о необходимости активного пресечения восхваления нацизма, об укреплении принципов исторической справедливости и возложении на украинские власти (так в тексте) "ответственности за преступления, совершенные украинскими националистами во время Второй мировой войны". Выражается "серьезная озабоченность в связи с тем, что украинское правительство поддерживает националистов, которые проводили этнические чистки во время Второй мировой войны".

    Читайте также: Вятрович выведет Украину из ООН? Спиридонов о новой инициативе директора УИНП

    Кроме того, в проекте резолюции указано на такие факты, как легализация и восхваление неонацистских националистических организаций в Украине, рост их влияния в стране, в том числе на внутреннюю и внешнюю политику Украины, и т. п.

    Напомним, что с 2018 года Польша стала временным членом Совета безопасности ООН, состав которого обновился в начале января.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте