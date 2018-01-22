"История нас не разделит". Климкин анонсировал встречу с главой МИД Польши

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин рассчитывает на встречу со своим польским коллегой в конце февраля.

"Я договорился с главой МИД Польши о нашей встрече, надеюсь, в конце февраля. Наша и ваша безопасность – это ключевое, и история нас не разделит", — сказал министр на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, также в январе-феврале Польшу посетит вице-премьер Павел Розенко. "Будет говорить, чтобы снять проблемные вопросы", — добавил министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе двусторонней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой договорился повысить уровень комиссии по спорным историческим вопросам двух стран, комиссия будет представлена вице-премьерами. На днях сообщалось, что встреча вице-премьеров Украины и Польши, в ходе которой будут обсуждаться спорные исторические вопросы двух стран, состоится в течение ближайшего месяца.

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