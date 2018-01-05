Из Львова. Польша уже не может без украинцев-мигрантов

РИА Новости Украина

Каждый пятый польский работодатель готов трудоустроить рабочих из Восточной Европы. С 1 января 2018 года это можно сделать значительно быстрее и проще. В частности, рабочие из других стран теперь смогут легально работать в Польше вдвое дольше, сообщается в материале Андрея Павлышина (перевод из польского издания money.pl).

Работодатели, планирующие принять на работу работников из Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы или России с 1 января, должны будут оплатить регистрацию своего заявления. Несмотря на введение оплаты, эксперты предполагают, что новые правила, в частности увеличат возможность украинцев работать в Польше на 50% (с 6 до 9 месяцев), будут значительным улучшением. Тем более, что по прогнозам этого года численность украинских рабочих в Польше превысит 2 миллиона человек.

Согласно исследованию фирмы Personnel Service "Барометр трудовой иммиграции", работников из Восточной Европы готово трудоустраивать каждая пятая компания в Польше. Даже если учитывать только крупные предприятия, то этот показатель составит 42 %.

Новый вид разрешений

Среди новинок в нормативных документах – введение нового типа документа – разрешение на сезонную работу, которые будут применять в основном в сельском хозяйстве и туризме. С 1 января за их выдачу в Польше будут отвечать староства. Благодаря этому разрешению польские работодатели смогут на законных основаниях нанимать иностранцев для сезонной работы на 9 месяцев в течение года. Ранее этот срок не превышал 6 месяцев.

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Этот же документ позволит иностранцу выполнять работу, отличную от сезонных видов деятельности, но только на период, не превышающий 30 дней в течение срока действия разрешения.

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Условия

Старосты смогут выдавать иностранцам разрешение на сезонную работу, при условии, что зарплата не будет ниже, чем предлагается другим работникам на той же должности, а также при наличии подтверждения, что не удалось трудоустроить никого с местного рынка труда.

По замыслу польских законодателей, эта норма должна защитить местный рынок труда, поскольку иностранец сможет получить рабочее место только тогда, когда на него не будет претендовать поляк.

Заявления

Кроме разрешения на сезонную работу, работодатель сможет использовать существующую процедуру подачи заявления для трудоустройства граждан Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы или России. Тогда иностранцы могут легально работать в течение 6 месяцев в течение 1 года. За регистрацию заявления работодатель должен будет заплатить 30 злотых.

Diennikwschodni.pl Гастарбайтеры. Архивное фото

Старосты смогут отказывать в регистрации заявлений, если есть подозрение, что работодатель подал фиктивное заявление, или если он был наказан за нарушение трудового законодательства, не платит налогов или платит взносов на социальное страхование.

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Издание также напоминает, что польские фирмы, которые хотят трудоустроить иностранцев, смогут наконец воспользоваться еще одной возможностью – разрешение на работу в Польше, выданного воеводой на срок не более трех лет.

Лучший контроль за трудоустройством иностранцев

Новые правила позволят лучше контролировать заявления работодателей. Прежде всего, фирмам придется информировать, занял ли фактически иностранец, прибывший в Польшу в рамках упрощенной процедуры, вакансию. Это дополнительный административный шаг, благодаря которому можно будет точно проанализировать количество иностранцев, которые действительно работают в Польше.

Напомним, что в течение первого полугодия 2017 года украинцам выдали 91436 разрешений на работу в Польше. Также более 128 тысяч украинцев по состоянию на июль 2017 года имели действительные разрешения на проживание в этой стране.