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    Гражданку Польши обвиняют в торговле украинцами

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    Европа открывает для украинцев свои границы (720)

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    В прокуратуре сообщили, что обвиняемая использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. Ей предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касаются торговли людьми.
    Польские правоохранители
    nadodrzanski.strazgraniczna.pl

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В польском городе Вроцлав 44-летнюю гражданку Польши обвиняют в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Среди ее жертв были также украинцы, сообщает Polskie Radio.

    Украинские мигранты в Польше
    money.pl
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    В окружной прокуратуре сообщили, что Агнешка Г. использовала личную ситуацию и незнание польского языка гражданами Украины. Ей предъявлено 20 обвинений, в том числе 17 из них касаются торговли людьми.

    Женщина занималась набором работников и назначением работ для трех строительных компаний во Вроцлаве. По словам Пограничной службы, Г. отбирала у работников паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

    В отношении граждан Украины применяли также так называемый механизм долгов, то есть за возвращение паспорта обвиняемая требовала выплатить понесенные расходы, связанные с трудоустройством иностранцев.

    Женщина, по словам следователей, также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплаты. Работников наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки.

    Ранее сообщалось, что в Польше зафиксирован рекордный рост уровня заболеваемости гепатитом типа А.  "Болезнь Боткина" украинцы могут привезти при пересечении границы, сообщается на сайте Волынского областного лабораторного центра.

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