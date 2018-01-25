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    Общество

    Украинец украл автозапчасти и пытался вывезти их из Польши

    (обновлено: )14930
    При осмотре автомобиля Volkswagen, который принадлежал 20-летнему украинцу, таможенники обнаружили в багажнике 16 комплектов (64 штуки) колесных колпаков различных марок автомобилей.
    Украинец пытался на своем автомобиле вывезти из Польши несколько десятков автомобильных колпаков
    bieszczadzki.strazgraniczna.pl

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Польше пограничники совместно с полицией Ярослава задержали украинца, пытавшегося на своем автомобиле вывезти из Польши несколько десятков автомобильных колпаков, сообщила пресс-служба польской погранслужбы.

    Как стало известно, утром 24 января при осмотре автомобиля Volkswagen, который принадлежал 20-летнему украинцу, таможенники обнаружили в багажнике 16 комплектов (64 штуки) колесных колпаков различных марок автомобилей.

    bieszczadzki.strazgraniczna.pl/
    Украинец пытался на своем автомобиле вывезти из Польши несколько десятков автомобильных колпаков

    Ранее пограничники получили от полиции информацию о массовой краже колесных колпаков в городе Ярославе Подкарпатского воеводства. Именно их и обнаружили пограничники в багажнике украинца.

    Во время допроса злоумышленник признался в краже и сообщил, что собирался продать колесные колпаки в Украине. После оформления кражи дело передали в полицию.

    Напомним, в пятницу в Святошинском районе столицы обокрали церковь, неизвестные вынесли из религиозного сооружения распятие и конвектор.

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