Украинец украл автозапчасти и пытался вывезти их из Польши

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Польше пограничники совместно с полицией Ярослава задержали украинца, пытавшегося на своем автомобиле вывезти из Польши несколько десятков автомобильных колпаков, сообщила пресс-служба польской погранслужбы.

Как стало известно, утром 24 января при осмотре автомобиля Volkswagen, который принадлежал 20-летнему украинцу, таможенники обнаружили в багажнике 16 комплектов (64 штуки) колесных колпаков различных марок автомобилей.

bieszczadzki.strazgraniczna.pl/ Украинец пытался на своем автомобиле вывезти из Польши несколько десятков автомобильных колпаков

Ранее пограничники получили от полиции информацию о массовой краже колесных колпаков в городе Ярославе Подкарпатского воеводства. Именно их и обнаружили пограничники в багажнике украинца.

Во время допроса злоумышленник признался в краже и сообщил, что собирался продать колесные колпаки в Украине. После оформления кражи дело передали в полицию.

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