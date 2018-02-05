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    Кабмин Германии отреагировал на поездку немецких депутатов в Крым

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    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "мы придерживаемся политики непризнания в связи с противоправной аннексией Крыма Россией, и мы предупреждаем о правовых последствиях для тех, кто принимает такие поездки, со стороны Украины".
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. В Берлине критически относятся к визитам региональных депутатов в Крым, но частные поездки не подпадают под санкции, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
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    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    "Хотим сказать от имени правительства, что о поездке многих земельных депутатов "Альтернативы для Германии" мы узнали из СМИ. Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, но частные поездки не подпадают под санкции", — сказал Зайберт, добавив, что "мы придерживаемся политики непризнания в связи с противоправной аннексией Крыма Россией, и мы предупреждаем о правовых последствиях для тех, кто принимает такие поездки, со стороны Украины".

    Ранее сообщалось, что в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет на полуострове с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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