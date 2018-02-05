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    Культура

    Украина посчитала деятелей культуры, выступавших в Крыму

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (560)

    (обновлено: )40506
    В 2017 году было выявлено 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые, по данным пограничников, незаконно находились на территории Крыма. Из них о запрете въезда в Украину принято решение в отношении 104 иностранцев.
    Микрофон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году выявила 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на территории Крыма, из них въезд запрещен 104, сообщает в понедельник Государственная пограничная служба страны.

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    "Стоит отметить, что в прошлом году было выявлено 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на территории Крыма. Из них о запрете въезда в Украину принято решение в отношении 104 иностранцев", — говорится в сообщении.

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    В понедельник пограничники сообщили, что Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года.

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