Украина посчитала деятелей культуры, выступавших в Крыму

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году выявила 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на территории Крыма, из них въезд запрещен 104, сообщает в понедельник Государственная пограничная служба страны.

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"Стоит отметить, что в прошлом году было выявлено 817 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на территории Крыма. Из них о запрете въезда в Украину принято решение в отношении 104 иностранцев", — говорится в сообщении.

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В понедельник пограничники сообщили, что Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года.