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    Политика

    Посольство Украины: письма Собчак по Крыму не получали

    (обновлено: )97
    Официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила, что кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым.
    Ксения Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. 

    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Скриншот видео
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского
    В посольстве Украины не получали письмо от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в посольстве.

    "Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали", — сказал высокопоставленный украинский дипломат.

    Ранее официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым.

    Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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