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    Россия

    Собчак попросила у Украины разрешение на поездку в Крым

    (обновлено: )55505
    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена съездить в Крым только после официального разрешения от посольства Украины в России.
    Ксения Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Скриншот видео
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского

    "Я уже направила письмо, мы сейчас ждем ответа, в посольство Украины. Если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, я поеду", — сказала она во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

    Собчак отметила, что в случае своей поездки будет, в частности, общаться с крымскими татарами. "Я много получаю писем от крымских татар, я буду встречаться с ними и говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись", — подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

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