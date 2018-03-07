Собчак напомнили о ее визите в Крым "без разрешения Украины"

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак уже посещала Крым после присоединения к России в апреле 2014 года и тогда ей не требовалось разрешения украинских властей, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Собчак накануне, 6 марта, обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Между тем в посольстве Украины в РФ заявили, что не получали от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак письма с просьбой разрешить посетить Крым.

Депутат предположил, что такими темпами Собчак скоро попросит в Украине политическое убежище.

"Хотелось бы, чтобы кандидат в президенты России публично пояснила, почему в апреле 2014 года для посещения Крыма ей не требовалось разрешение Киева, а в разгар избирательной кампании вдруг понадобилось. В тексте по итогам этой поездки на сайте "Сноб", автором которого значится сама Собчак, Крым называется освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь – русским городом", – приводит слова Козенко его пресс-служба.

Российский депутат также выразил опасение, что истинной целью новой поездки Собчак в Крым может быть попытка спровоцировать конфликт. "И это наверняка единственная, хотя и бесперспективная цель", – подчеркнул Козенко.

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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.