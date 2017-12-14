Путин: если в России будут "майданы", по улицам будут бегать "саакашвили"

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Повторения украинского сценария в России не допустят, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос ведущей телеканала "Дождь" Ксении Собчак.

"Оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивных действий. Вот вы идете "против всех". А что вы предлагаете?" — спросил Путин.

Президент России также отметил, что если у оппозиции нет программы, и она придет к власти, то это приведет к тому, что в России будут "майданы", а по улицам будут бегать "саакашвили".

"Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?" — сказал Путин.

"Мы все это уже проходили. Вы хотите все это вернуть? Я уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит", — подчеркнул он.

Ранее во время пресс-конференции Путин назвал действия бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

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