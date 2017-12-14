Путин об обмене пленных в Донбассе: давайте сделаем это в конце концов

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР до Нового года, отметив, что обмен еще не состоялся из-за изменения украинских списков.

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"Теперь по поводу обмена. По поручению президента Порошенко этим занимается господин Медведчук, который… обратился с просьбой, поскольку обменов давно не было, повлиять на руководство двух непризнанных республик, ЛНР и ДНР, с тем чтобы они согласились на этот обмен… Мы провели эту работу, и я даже впервые, по-моему, вообще разговаривал с руководителями, они согласились", — сказал на пресс-конференции российский лидер.

"Потом Медведчук по согласованию с украинской стороной, разумеется, это было их предложение, привез список: 67 человек с одной стороны, около 300 с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали — нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли все остановили", — добавил он.

"Давайте сделаем это в конце концов, потом можно и дальше пойти. Надо действительно хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу друг другу", — заключил российский президент.

Напомним, Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.