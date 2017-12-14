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    Россия

    Путин сравнил нацбатальоны в Донбассе с резней в боснийской Сребренице

    (обновлено: )815210
    По словам российского президента, военные милицейские формирования в Донбассе соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории.
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования, заявил президент России Владимир Путин.

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    "Мы считаем, что это (военные милицейские формирования в Донбассе — ред.) соответствует интересам тех людей, которые проживают на этой территории. Потому что, если у них такой возможности не будет, то резня, о которой вы сказали, и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. И их ничто не остановит, в том числе и обращение, как мне советовали мои некоторые западные коллеги в случае развития событий подобного рода, в правозащитные международные организации. И мы это прекрасно осознаем", — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос украинского журналиста.

    В ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного противостояния сербских и бошняцких вооруженных формирований. Наибольшую известность получило убийство в Сребренице свыше шести тысяч местных мужчин-бошняков, расстрелянных частями боснийских сербов.

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