В Донбассе в мэра города стреляли из обреза

Фото Управления Национальной полиции Украины в Донецкой области

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Донецкой области местный житель поселка Белозерское напал на городского голову, сообщает региональное Управление Национальной полиции.

Мужчина выстрелил под ноги мэру Белозерского Сергею Макееву.

"Предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия под ноги мэру города. Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5", — говорится в сообщении полиции.

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Ранее Макеев уже подвергался нападениям: в 2016 году на сессии городского совета его облили зеленкой. Кроме того, мэр Белозерского со своим замом стали участниками столкновения с активистами "Азова".

Напомним, в Одессе двое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в Lexus начальника управления земельных ресурсов Одесского горсовета Дмитрия Кота.