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    Россия

    "Боимся повторения трагедии в Сребренице". Путин о ситуации в Донбассе

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    По словам российского президента, в случае закрытия границы между Россией и непризнанными народными республиками до решения политических вопросов, в Донбассе может произойти трагедия.
    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Москва опасается, что в случае закрытия границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины до решения политических вопросов, в Донбассе может произойти трагедия, подобная той, что случилась в Сребренице, заявил президент РФ Владимир Путин.

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    В ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного противостояния сербских и бошняцких вооруженных формирований. Наибольшую известность получило убийство в Сребренице свыше шести тысяч местных мужчин-бошняков, расстрелянных частями боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича в июле 1995 года. Суд против генерала Младича в настоящее время продолжается в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.

    "Чего мы боимся, я вам скажу. Если можно так сказать, что мы боимся чего-то. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям (ДНР и ЛНР — Ред.) особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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