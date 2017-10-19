Протест под землей. В Донбассе горняки отказались выходить из шахты

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Более 30 горняков шахты "1/3 Новогродовская", расположенной на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области, отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты заработной платы, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахте "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь" Донецкой области 34 горняка первой смены отказываются подниматься на поверхность из-за невыплаты им зарплаты", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Михаил Волынец/Facebook, 19 октября 2017

Он также сообщил, что организовал совещание у министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

"Главная тема — вероятность прорыва большого объема воды из выработок шахты №2 "Новогродовская" в выработки шахты 1/3 "Новогродовская". На совещание министр также пригласил руководство ГП "Объединенная компания "Укруглереструктуризация" и представителей гидроинститута. Рассматривается вопрос о расширении водоотлива", — добавил Волынец.

Михаил Волынец/Facebook, 19 октября 2017

Шахтеры устраивали забастовки неоднократно. Весной бастовали горняки госпредприятия "Львовуголь" из города Червоноград, требуя выплаты долгов по зарплатам, после чего после решения суда шахтерами начали выплачивать деньги. В августе протестовали работники "Родинской".