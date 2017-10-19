ОБСЕ фиксирует 5-процентный рост числа нарушений перемирия в Донбассе

РИА Новости Украина

Переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп завершились в среду в Минске. Спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик по их итогам заявил, что после положительной тенденции, достигнутой благодаря перемириям на период уборки урожая и начала учебного года, обстановка в зоне конфликта ухудшилась.

"К сожалению, число нарушений режима прекращения огня увеличилось за последние недели на 5%", — сообщил Сайдик журналистам.

Между тем, он обратил внимание, что в связи с приближающимся периодом холодов особо важной становится деятельность контактной группы по обеспечению необходимых условий жизни гражданского населения. Сайдик уточнил, что речь идет об обеспечении бесперебойного электро- и водоснабжения населения в Донбассе, а также возможности перемещения через линию соприкосновения в регионе конфликта.

В среду также стало известно, что второй пункт пропуска через линию разграничения в Донбассе в Луганской области, в районе Золотого, будет открыт на днях. Об этом стороны конфликта договорились в ходе встречи в Минске.

Сайдик также призвал к скорейшему разведению сил и средств конфликтующих сторон в районе Станицы Луганской, как это предусмотрено рамочным решением контактной группы, принятым еще осенью прошлого года.

Как заявил журналистам постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, ответственность за то, что разведение сил в Станице Луганской так и не произошло, лежит на Киеве, пишут РИА Новости.

"Мы обсудили вопрос о разведении сил и средств на определённых участках, в том числе на участке в районе Станицы Луганской, решение о котором неоднократно срывалось украинской стороной; представители Донбасса поставили вопрос о невыполненных украинской стороной обязательствах по публикации приказов о дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня", — прокомментировал Грызлов переговоры в Минске.

Представители Киева при этом заявили, что урегулирование проблем безопасности саботируется со стороны ополченцев. В частности, по данным пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Дарьи Олифер, несмотря на договоренности, в районе Станицы Луганской систематически нарушается режим прекращения огня: 9, 10, 12 и 15 октября имели место обстрелы.

Пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Виктория Талакина обратила внимание, что "до сих пор совершенно не ясны механизмы "определения виновного" в нарушении режима прекращения огня и разработки, внедрения и обнародования дисциплинарных мер по отношению к нарушителям, а также мер по реагированию на факты нарушений".

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что политическая подгруппа по Украине положительно оценила продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Между тем постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов назвал продление действия закона полумерой.

"На сегодняшний день особый статус местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлен лишь на год. Понятно, что это лучше, чем ничего. Напомню, согласно минским договоренностям, одобренным резолюцией ООН, закон об особом статусе Донбасса должен содержать положение о вступлении его в силу на постоянной основе после выборов на территории ДНР и ЛНР. Однако ничего подобного в новом украинском законодательстве нет. Тем не менее, эта полумера позволила сохранить Киев в минском процессе и продолжить диалог, направленный на политическое, мирное урегулированию конфликта", — прокомментировал Грызлов.

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Представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались обсуждать полноценное вступление в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Невозможно констатировать положительных результатов. Под предлогом формальной пролонгации особого статуса… украинская сторона снова отказывается обсуждать основной вопрос повестки дня — полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса", — сказала Никонорова.

Представители ДНР в политической подгруппе призвали Киев вернуться к диалогу по вопросу особого статуса Донбасса.

Сайдик также рассказал, что гуманитарная подгруппа в среду продолжила обсуждение вопроса подготовки обмена пленными, а также уделила особое внимание выдаче документов ранее освобожденным лицам.

Как уточнила представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко, в вопросе обмена пленными конкретных результатов достичь пока не удалось. Стороны вновь спорят о лицах, которые подлежат включению в списки для обмена. "Пока все идет трудно, но движемся", — написала Геращенко в Facebook по итогам встречи гуманитарной подгруппы в среду.

В самопровозглашенных республиках вновь раскритиковали попытки Киева делить списки пленных для обмена по категориям.

Кроме того, в среду координатор подгруппы Тони Фриш подтвердил, что в конце октября посетит территорию самопровозглашенной ЛНР. В этой связи Олифер заявила, что Киев надеется, что поездка в Донбасс Фриша будет способствовать разблокированию работы по освобождению пленных.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.