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    В РФ заявили о неприемлемости полноценной миротворческой операции в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (181)

    (обновлено: )41170
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинская сторона вместе с целым рядом государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что "совершенно неприемлемо с точки зрения минских соглашений".
    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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    КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Полноценная миротворческая операция в Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Но это не миротворцы. Это миссия по обеспечению безопасности, защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона вместе с целым рядом государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что, конечно, совершенно неприемлемо с точки зрения минских соглашений и с точки зрения функционирования самой спецмониторинговой миссии ОБСЕ и мандата, которой был выписан государствами –участниками", — сказал он в эфире канала "Россия- 24".

    "Про границу (размещение миротворческой миссии на границе Украины с РФ — прим. ред.) вообще разговора нет. Мы ведем разговор о том, что главные события, главные угрозы существуют вдоль всей линии соприкосновения (в Донбассе – прим. ред.). Согласны были с дополнительными предложениями о том, что если потребуется подключение ооновских специалистов, то можно будет делать это по обе стороны линии соприкосновения. Но это все теоретизирование и пока практической работы в Нью-Йорке ни по одной инициативе не ведется. В Вене, естественно, взята большая пауза, вся развязка должна произойти в СБ ООН, который единственный уполномочен принимать решения по направлению тех или иных миссий – миротворческих и защитных", — добавил Лукашевич.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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