Ни один закон не поможет Украине вернуть Крым и Донбасс - Тука

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Ни один закон не сможет вернуть Крым и Донбасс под контроль властей Украины, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью агентству УНН он отметил, что видит пути возвращения Донбасса под контроль Киева, в отличие от Крыма при нынешнем курсе России.

"Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством… Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что "преступная власть ничего не сделала для Крыма", извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым", — сказал Тука.

По его мнению, только повышение боеспособности войска, экономической и финансовой состоятельности Украины, а также усиление уровня общин позволит Киеву вернуть неподконтрольные территории.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.