Хотят ли русские войны в Донбассе и в Крыму?

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

В свете последних заявлений президента Петра Порошенко и увлеченности секретаря СНБО Александра Турчинова производством новых вооружений, основная украинская интрига на перспективу: когда, на каком направлении и в каких масштабах будут развернуты боевые действия против России?

Киев планирует завершить переход ВСУ на стандарты НАТО до 2020 года, с упреждением создает ставку верховного главнокомандующего, поощряет воспитание молодого поколения украинцев в лучших традициях гитлерюгенда и, вероятно, настроен на экспорт войны. Ведь ничего другого в промышленных масштабах Украина производить не может, и в системе международного разделения труда пытается участвовать лишь внеблоковым военным противовесом России. И это стремление Запад поддерживает.

История и география сложились так, что украинская лояльность Россией щедро поощряется, а польза немотивированной и экономически необоснованной ориентации Киева на Запад – неочевидна. И, возможно, в этом – неисчерпаемый источник украинских неприятностей и проблем.

К примеру, Москва может вполне предсказуемо ответить на геноцид русского населения в Донбассе. И хорошо бы показать украинскому руководству один из северокавказских городов – сразу после того, как разрешилось острое противоречие между местным национализмом и российским интернационализмом в конце 1990-х. Откровенно говоря, Киев от разрушений тоже не застрахован. Президент Украины может не знать точной численности российских войск, и все же представление о геополитической реальности и Военной доктрине РФ иметь должен.

Дифференцированные меры

Боевые действия ВСУ в Донбассе и артикулируемая Киевом широкомасштабная война с Россией – явления несопоставимые. Напомню, для наступления на донбасском участке в ходе Великой Отечественной войны задействовали миллионы солдат, десятки тысяч танков и артиллерийских орудий. И Москва регулярно проводит стратегические командно-штабные учения с привлечением до 150 тысяч военнослужащих (которые могут быстро трансформироваться в полуторамиллионную группировку войск).

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко на днях заявил, что в случае силового разрешения конфликта в Донбассе ВСУ потеряют до двенадцати тысяч военнослужащих за десять дней, причем три тысячи из них — убитыми. Не считая более 10 000 погибших мирных жителей. По данным ООН, конфликт в Донбассе уже унес жизни более 10 тысяч человек.

Очевидно, даже с поддержкой отдельных стран НАТО армия Украины в Донбассе и в Европе погоды не сделает. И вероятно, исчезнет в реальной войне примерно через неделю. Грузинским войскам в 2008-м хватило трех дней при том, что противостоящие войсковые группировки были примерно равны по численности, а НАТО помогала Тбилиси оружием и инструкторами.

России не нужны украинская территория и массовые жертвы, поэтому тактические воздушные десанты и спецподразделения в разных областях Украины под прикрытием авиации могут точечно решить задачу нейтрализации органов военного управления. И тот, кто составляет сегодня в Киеве безумные планы такой войны, просто нанятый НАТО специалист по промыванию мозгов украинского населения.

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В зоне национальных интересов России технологическое доминирование российских войск – явление безусловное. При этом украинские надежды на американские обещания должны сразу же разбиваться о российский статус ядерной сверхдержавы. Ведь никому из заокеанских инициаторов войны в Европе не захочется проверять возможности Вооруженных сил РФ в полном объеме.

Крым

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в интервью для издания "Крым. Реалии" 11 октября заявила: "Вопрос Крыма решится только силовым путем, когда Украина наберется сил сделать с Россией так, как Россия сделала с Украиной". Савченко полагает, что Крыму нужно предоставить "такой же статус", как и Донбассу, чтобы связать его с Крымом "в одно целое", чтобы западные партнеры Украины "не думали, что этот вопрос можно решить легко". В Киеве явно недооценивают партнеров.

Втянуть Россию в войну с Украиной – давняя американская мечта. Однако для чего РФ истощать ресурсы в многомесячных маневрах и боях местного значения? Вероятный ответ будет очень быстрым и жестким.

В случае вторжения украинских войск в Крым (ракетно-артиллерийского обстрела приграничных районов РФ) классической войны не будет. ВСУ не располагают достаточным количеством обученного и мотивированного личного состава. Россия на первом этапе ответным ударом высокоточными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования уничтожит основные пункты управления ВСУ и позиционные районы ПВО (быстрый глобальный удар в миниатюре). После этого украинские войска утратят управляемость. Авиация разрушит важнейшие объекты тыловой инфраструктуры: уцелевшие арсеналы, топливные базы, подъездные пути и мосты. Небо Украины станет бесполетной зоной (все технологические возможности для этого у РФ имеются). Остатки украинской авиации будут надежно блокированы российскими средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а сохранившие боеспособность части сухопутных войск – подавлены и рассеяны дистанционно. Российская космическая разведка не оставит белых пятен на карте.

Как мы дошли

Подчеркну, этот негативный сценарий не станет исключительно российским выбором. В определенной стадии обострения Киев может незаметно пройти точку невозврата. Для чего-то же украинский президент Петр Порошенко отчитался перед членами ПАСЕ о якобы выполнении 95% условий минских соглашений и почти одновременно, 10 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего". А днем ранее подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами", принятое еще 13 сентября, которое определило изменения решения СНБО от 28 августа 2015 года. Содержание решения и перечень этих "отдельных государств", является тайными, и все же вполне предсказуемыми.

Напомню, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором. И сразу последовали смелые прогнозы о "возвращении Донбасса" в 2018 – 2019 годах. Отдельные эксперты предположили, что в состав "украинской Антанты" могли бы войти страны Балтии, Польша и США, которые для чего-то разместили недавно на польской территории целую дивизию.

Как мы, два соседних государства и народа дошли до перспективы такой? Полагаю, весьма разрушительную роль сыграл украинский менталитет. Не секрет, что все президенты, начиная с Кравчука, активно делили "социалистическое добро". Этим занималась вся "вертикаль", тупо и непрерывно, десятилетиями. Даже один из моих однокурсников (журналист) поучаствовал в этой "работе" украинского правительства, а теперь живет в Норвегии, имеет счет в банке и репутацию добропорядочного европейца. Вот, она, украинская мечта! Для сравнения, в России как-то быстро пошло на убыль воровство "лихих 1990-х", активизировался социальный иммунитет, возрос государствообразующий потенциал. И это в Россию сегодня приезжают на заработки более трех миллионов украинских граждан, а не наоборот.

И последнее, Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты, однако для Москвы принадлежность полуострова не является предметом дискуссий. Процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Украиной и Россией не денонсирован. А Сурков и Волкер обсуждают судьбу Украины без участия Киева, что само по себе означает признание Вашингтоном относительности украинского суверенитета, отражает неуверенность американской администрации в успехе украинского проекта и в своих силах.

На Западе геополитикой занимаются жесткие люди, которые для достижения собственных корыстных целей легко могут пожертвовать странами и народами, Украину им не жаль. Пентагон и НАТО спотыкаются пред силой русского оружия и результатами прежних глобальных военных конфликтов с Россией.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)