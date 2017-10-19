Agora Vox: Киев провоцирует полномасштабную войну на Донбассе?

Владимир Матвеев, обозреватель

После принятия закона об образовании в Украине (он обязывает вести занятия исключительно на украинском языке, начиная с 5 класса, хотя в стране существует несколько крупных меньшинств, не говоря уже о русскоязычной части страны), Румыния и Венгрия официально выразили неодобрение насчёт данной инициативы, которая дискриминирует венгерское и румынское меньшинства в Украине, пишет Кристель Неан.

В своём стремлении отстоять права общин, диаспоры в Украине Венгрия сблизилась с Румынией, а венгерский премьер Виктор Орбан даже предложил рассмотреть возможность военного вмешательства в Закарпатье для защиты проживающих там венгров, отмечает издание. Как отмечает издание, теперь уже на западе страны может возникнуть новый вооружённый конфликт.

По мнению автора, Украине следовало бы попытаться погасить скандал, но она в ответ пообещала создать для Венгрии сложности в ПАСЕ, чего не стоило делать, поскольку у Венгрии как члена ЕС позиции в ПАСЕ, сильнее, и Будапешт уже пригрозил, что может поставить под сомнение соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

В частности, Будапешт заявил, что может поставить под сомнение соглашение об ассоциации Украины с ЕС из-за образовательного закона. В понедельник по прибытии в Люксембург министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что "украинский закон о языке, который отбирает у детей в возрасте старше 10 лет право получать образование на родном языке является грубым нарушением прав человека, прав меньшинств, а также Соглашения об ассоциации с ЕС".

"Мы намерены включить этот вопрос в повестку дня ближайшего Совета ассоциации ЕС — Украина, чтобы разрешить эту крайне необычную, мягко говоря, ситуацию", — сказал министр.

Как будто, Украине недостаточно конфликта с соседями, она больше обострила ситуацию, приняв два закона, которые, по сути, блокируют реализацию Минских соглашений.

AgoraVox отмечает, что Киев, вместо того чтобы продлить закон о расширении особого статуса Донбасса, действие которого истекает, добавил в него требование вывести незаконные военные формирования, наёмников и военную технику. "Вывести то, чего нет, будет весьма затруднительно, и поэтому закон никогда не вступит в силу. Повторяя безумную риторику о российской оккупации, закон губит сам себя", — пишет автор Неан, работающая для агентства DONi Press в Донецке. Она лучше украинских политиков знает, что на самом деле происходит в Донбассе.

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AgoraVox также пишет, что "принятый закон о реинтеграции не упоминает Минские соглашения и называет Россию оккупировавшим Донбасс агрессором. Таким образом, неудивительно, что Москва назвала его неприемлемым и противоречащим договоренностям, которые были достигнуты в Минске. По её мнению, этот закон равнозначен фактическому отказу Киева от них".

Как отмечается, если судить по заявлениям украинских официальных лиц, Киеву скорее не нужно урегулирование конфликта, а наоборот – полномасштабная война в Донбассе. Тем временем начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко уже считает потенциальные потери украинских сил в перспективе силового возвращения Донбасса (12 000 солдат, из них 3 000 погибших в первые десять дней). А представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко считает, что закон, дескать, защитит украинских солдат от потенциального преследования в Международном уголовном суде.

"Своими словами Ирина Луценко подталкивает украинских солдат к преступлениям против мирного населения Донбасса, обещая, что они не понесут за них ответственности, – пишет Неан. – Киев обещает им полную безнаказанность". Однако, назвав соседнюю страну агрессором, обстрелы городов и убийства мирного населения не оправдать.

Все это, означает, что Украина начала забивать гвозди в крышку гроба минских договоренностей и Киев намеревается похоронить их, если международные инстанции и гаранты соглашений не заставят ее изменить мнение.