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    "Оппоблок" обжаловал в Конституционном суде закон об образовании

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    Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Юрий Бойко отметил, что уменьшение базовых дисциплин, которые давали возможность получить более качественное образование - это грубая ошибка.
    Школьница с букварем
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" обжаловала в Конституционном суде принятый Верховной Радой закон об образовании, который Венгрия неоднократно называла грубым нарушением прав человека, сообщил сопредседатель фракции партии в парламенте Юрий Бойко.

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    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    "Уменьшение базовых дисциплин, которые давали возможность получить более качественное образование — это грубая ошибка, и наша фракция зарегистрировала представление в Конституционном суде об отмене этого закона", — сказал Бойко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.

    Ранее на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр из-за нового закона об образовании, принятого властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

    Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

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