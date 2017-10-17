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    Венгрия настаивает: Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС

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    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил блокировать важные для Украины инициативы из-за принятия ею противоречивого закона об образовании, вызвавшего бурную реакцию руководителей ряда стран.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    Владимир Матвеев, обозреватель

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    В понедельник министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто находился на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Люксембурге, в перерыве между заседаниями которого, он сказал, что ввиду того факта, что украинский образовательный закон не изменен, но нарушает права меньшинств, Украина нарушает свое соглашение по ассоциации с ЕС и Совет по ассоциации ЕС-Украина должен внести этот факт в повестку предстоящей в декабре сессии, передает Kormany.hu.

    По словам брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк, на страничке в Twitter, Венгрия будет блокировать и бойкотировать все инициативы Украины и все инициативы, важные для Украины, "пока образовательный закон не будет изменен".

    ​По прибытии в Люксембург Сийярто заявил, что "украинский закон о языке, который отбирает у детей в возрасте старше 10 лет право получать образование на родном языке является грубым нарушением прав человека, прав меньшинств, а также Соглашения об ассоциации с ЕС".

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
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    "Мы намерены включить этот вопрос в повестку дня ближайшего Совета ассоциации ЕС — Украина, чтобы разрешить эту крайне необычную, мягко говоря, ситуацию", — сказал министр.

    Напомним, во время визита в Ужгород заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

    Ранее министр Сийярто сказал, что только усиление международного давления может заставить Украину изменить закон, затрагивающий около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих в Украине.

    Владимир Воля. Архивное фото
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    Ранее в сообщении МИД страны подчеркивается, что "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

    Члены ПАСЕ ранее раскритиковали закон об образовании, изменив статью 7 о языке образования без консультаций с представителями нацменьшинств.

    Закон об образовании сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

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