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    Дипломат сообщил, когда ЕС обсудит закон об образовании с Украиной

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (235)

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    По словам дипломата, за обсуждение украинского закона об образовании выступила Венгрия, а также Румыния и Латвия, представитель которой отметил, что у них в стране "много языковых меньшинств, и этот вопрос непросто решать".
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Евросоюз обсудит закон об образовании в Украине на межправительственном заседании совета по ассоциации Украина – ЕС 8 декабря. Об этом сообщил журналистам европейский дипломат по итогам дискуссии на заседании глав МИД.

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    "Выступала не только Венгрия, выступили несколько министров. В частности, Латвия сообщила, что у них в стране много языковых меньшинств, и этот вопрос непросто решать. Румыния также заявила, что решать этот вопрос необходимо, нужен диалог с Украиной", — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

    По его словам, "общая идея состоит в том, что это нужно обсуждать".

    "Возможно, на заседании совета по ассоциации 8 декабря. Окончательного решения нет, но причин не делать этого нет", — сказал собеседник журналистов.

    При этом он сообщил, что Венгрия не говорила о возможности пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной. "Об этом речи не шло. Венгрия считает, что этот закон нарушает соглашение об ассоциации и что это нужно обсуждать в данном формате", — заявил дипломат.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
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    Перед министерским заседанием глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил журналистам, что его страна выступает за обсуждение украинского закона об образовании, который ведет к нарушению прав национальных меньшинств, на следующем заседании совета по ассоциации Украина-ЕС. Это заседание намечено на 8 декабря 2017 года.

    В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила журналистам, что вопрос об украинском законе поднимался на заседании в рамках дискуссии о правах человека.

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