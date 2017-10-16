Дипломат сообщил, когда ЕС обсудит закон об образовании с Украиной

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Евросоюз обсудит закон об образовании в Украине на межправительственном заседании совета по ассоциации Украина – ЕС 8 декабря. Об этом сообщил журналистам европейский дипломат по итогам дискуссии на заседании глав МИД.

"Выступала не только Венгрия, выступили несколько министров. В частности, Латвия сообщила, что у них в стране много языковых меньшинств, и этот вопрос непросто решать. Румыния также заявила, что решать этот вопрос необходимо, нужен диалог с Украиной", — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, "общая идея состоит в том, что это нужно обсуждать".

"Возможно, на заседании совета по ассоциации 8 декабря. Окончательного решения нет, но причин не делать этого нет", — сказал собеседник журналистов.

При этом он сообщил, что Венгрия не говорила о возможности пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной. "Об этом речи не шло. Венгрия считает, что этот закон нарушает соглашение об ассоциации и что это нужно обсуждать в данном формате", — заявил дипломат.

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Перед министерским заседанием глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил журналистам, что его страна выступает за обсуждение украинского закона об образовании, который ведет к нарушению прав национальных меньшинств, на следующем заседании совета по ассоциации Украина-ЕС. Это заседание намечено на 8 декабря 2017 года.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила журналистам, что вопрос об украинском законе поднимался на заседании в рамках дискуссии о правах человека.