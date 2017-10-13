Закон об образовании: Украина создает себе новые проблемы

РИА Новости Украина

Принятый Киевом закон об образовании создает основу для новых конфликтов. Украина поставила себя и своих союзников в затруднительное положение, вновь пытаясь заставить исторически многонациональное государство говорить на одном языке, пишет Виллем Роода для Sputnik Эстония.

Читайте также: Новый закон Украины об образовании и международный скандал

Растущее влияние европейского капитала на Украину, по мнению высшего офицера-аналитика военной разведки в отставке Виллема Роода, придаст политике Киева прагматизм и поможет установить в стране мир вопреки усилиям националистов.

Угроза отказа от русского языка как от одного из государственных языков Украины в свое время послужила дополнительным стимулом для населения Донецка и Луганска восстать против Киева. В тот момент новым властям страны хватило разума отказаться от этой идеи, учтя разгоравшийся на востоке страны конфликт.

Но она ожидаемо воскресла, хотя намерение Киева сделать украинский основным языком системы образования со всей очевидностью укрепит недоверие к нему со стороны в том числе российской части населения страны. Москва сочла статью 7 закона об образовании доказательством стремления насильственно установить в многонациональном государстве моноэтнический языковой режим.

Закон вызвал понятное недовольство во многих европейских столицах, как в тех, что обязаны защищать интересы диаспор своих соотечественников на Украине, так и тех, где надеются, что украинская "болячка" сама по себе со временем заживет, если ее не бередить и чуть-чуть подлечить. Ну и опираться на Минские соглашения, которые хотя и не могут быть на деле выполнены, но остаются пока единственным документом, предполагающим установление мира на Украине. Закон об образовании "бередит болячку".

Понимали ли в Киеве, что реакция на него будет именно такой? Предполагали, что чувствительная тема языка образования детей, тема государственного языка, станет основой межнационального кризиса? Несомненно. Кстати, для русскоязычного населения Эстонии и Латвии болезненность проблемы языка детских садов и школ даже более очевидна, чем для кого бы то ни было. Очевидно, что закон об образовании в таком виде ввергает Украину в неминуемые проблемы. Следовательно, Киев пошел на конфликт осознанно.

Читайте также: Закон об образовании: бомба замедленного действия

Национализм полезен, пока миролюбив

Украинская политическая элита совершенно обоснованно исходит из того, что язык остается основным носителем национального идентитета, средством консолидации нации. А консолидация Украине, с точки зрения Киева, именно сейчас совершенно необходима. Но, похоже, власти страны не включают в состав "консолидируемого" населения жителей мятежных самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Следовательно, ставку "националистическая составляющая" Киева делает лишь на продолжение конфликта и использование силы, в том числе, вероятно, и военной. Хотя нынешняя история самой страны доказывает, что военный путь — это путь в никуда.

На что и на кого рассчитывает Киев в трудной для него и осознанно осложняемой ситуации?

Обстановка в стране остается неспокойной. На востоке постреливают без видимых перспектив урегулирования конфликта, с которым никто не знает, что делать дальше. Борьба со знаменитой украинской коррупцией выразилась в нескольких громких отставках и немногочисленных судебных приговорах, но в реальности, похоже, один коррупционер лишь заменяется другим. Думается, в стране есть люди, которые готовы нормализовать положение самым решительным образом, но руки их пока коротки. Трудно судить даже о том, кто на самом деле и под чьим покровительством правит Украиной. У США, ЕС и России — у каждой из сторон есть в Киеве свои сторонники, группировки, у всех имеются свои интересы и планы относительно Украины.

Очевидно, что нынешняя администрация США не желает соперничать с Европой на Украине, им она интересна лишь настолько и до тех пор, пока олицетворяет противостояние с "агрессивной и непредсказуемой" Россией, которую американцы сочли своим "стратегическим противником". Если это противостояние спадет, снизится и интерес Вашингтона к Киеву, сохранившись лишь в системе взаимоотношений с блоком НАТО.

Оздоровительный эффект цинизма

Что касается соседней Европы, то ее крупный капитал, похоже, скоро будет готов ради умиротворения ситуации на Украине и замирения с россиянами постепенно свести на нет даже претензии к Москве относительно Крыма, ДНР и ЛНР. Политикам публично принять сейчас такое решение сложно, если не сказать невозможно. А капитал, как известно, на такие вещи, как вооруженные конфликты и идеологические разногласия, традиционно смотрит намного прагматичнее, даже циничнее, чем политики.

Например, крупному капиталу Западной Европы газопровод "Северный поток-2" интереснее, чем сухопутный вариант поставки российского природного газа через территорию Украины и нескольких малых стран ЕС, каждая из которых получает свою долю за транзит. Главная ценность Украины для промышленного европейского Запада заключается даже не в ее черноземе и, как следствие, в ячмене, кукурузе и пшенице, а в стратегически важном географическом положении этой страны.

Здесь, например, можно сравнительно недорого разместить транспортные инфраструктуры для организации грузопотоков в Европу из Китая, Ирана и России и далее из Японии и Южной Кореи. Через Украину и Австрию в центр Европы — дешево, быстро и удобно. Не стоит забывать, впрочем, и об украинской рабочей силе, качество которой намного лучше того, что имеют прибывающие из стран Африки или Ближнего Востока беженцы.

Крупный капитал Европы не заинтересован в милитаризации Украины и в поставках туда вооружений. Для него все более тягостно дорогостоящее противостояние с Россией из-за украинских проблем. После того как первая "кавалерийская" атака на Москву была отбита с немалыми экономическими потерями для обеих сторон, западные деловые круги проявляют все большую заинтересованность в стабилизации положения. Конфликтная политика Украины, и тем более ее одностороннее вооружение, ни к чему хорошему по определению привести не может, поскольку противоречит не только интересам самой страны, но и интересам ее кредиторов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.