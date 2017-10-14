Украина бесславно проиграла с законом об образовании - дипломат

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

В принятой резолюции отмечается, что "Парламентская ассамблея обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового Закона об образовании Верховной Радой Украины", документ был подписан 27 сентября президентом страны Петром Порошенко". Она напоминает, что некоторые соседи Украины отмечают, что "этот акт нарушает право национальных меньшинств". "Новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств", — уверены в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев в ответ заявил, что резолюция Ассамблеи по украинскому закону об образовании не несет для Киева правовых последствий, она лишь содержит рекомендацию учесть выводы Венецианской комиссии по этому документу.

Украина выбрала крайне неудачную манеру аргументации и отстаивания своей позиции, считает дипломат, бывший генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко.

"Аргументы о том, что в Румынии или в Венгрии нет украинских школ вообще работают против Украины (почему вас, украинцев, это не интересовало сих пор?)", — написал дипломат в Facebook.

По его мнению, сомнителен также аргумент о защите прав школьников-представителей нацменьшинств на продолжение обучения в украинских вузах.

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"Прежде всего, у них есть право выбора учиться ли в вузе. Далее, у них есть право выбора или поступать в вузы в Украине, или за рубежом. Поэтому уровень владения украинским не столь уж и принципиален для реализации их прав", — отметил Яременко.

По его мнению, несостоятелен и пункт аргументации властей о содействии возможности представителями нацменьшинств интегрироваться в систему госвласти Украины через повышение уровня владения украинским языком.

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"Это их право, а не обязанность работать в органах госвласти, избираться и т.д. Если гражданин Украины принимает решение жить вне системы госвласти — это его право. Лишь бы платил налоги. Знание украинского языка также не гарантирует трудоустройства в органах власти или победу на выборах", — напоминает Яременко.

Он подчеркнул, что проблема лежит в иной плоскости: подобными аргументами Украина маскирует свой страх и свои подозрения к нацменьшинствам.

"Оттуда вполне неприемлемые аргументы о раздаче паспортов. Поверьте, украинских паспортов в Приднестровском регионе Молдовы роздано не меньше. Зачем нам это? Желание получить что-то культурно-однородное — это в большой степени результат войны с Россией. 300-летней войны. Но и здесь не все просто. Даже с русским языком. Если бы мы были с правовой точки зрения в состоянии войны с Россией, то ограничения чего-либо или всего российского могло бы быть оправдано (на период войны). Но это если бы", — акцентировал экс-генконсул.

Он обратил внимание на статистику по внешнему независимому тестированию на знание украинского языка.

"Да, 35 процентов учеников школ для нацменьшинств возможно и не могут сдать ВНО из-за слабого уровня знания украинского. Но 65 — могут. И очевидно, этого достаточно для соответствующих этнических групп, чтобы иметь своих нардепов, депутатов местных советов, представителей в органах власти. Почему мы хотим от них больше, чем им самим нужно? Что дает нам основания полагать, что этот вопрос должен стать предметом государственного регулирования?" — подчеркнул Яременко.

Также он полагает, что украинский язык является и должен быть государственным в Украине, однако в украинском законодательстве нет ничего о том, что все граждане страны обязаны владеть ним на определенном квалификационном уровне. Он отметил, что власти попытались подойти к вопросу с точки зрения интересов государства, которое "находится в осаде врагов".

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"А в Совете Европы руководствуются интересами и правами человека. Изложенные выше и другие подобные аргументы Украины не могли быть убедительными. Это не значит, что мы не должны заботиться о национальном единстве, формировать идентичность. Но механизмы решения этих вопросов не могут быть исключительно запретительными или ограничивающими", — подытожил дипломат.

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Яременко добавил, что власти продемонстрировали абсолютно недопустимый уровень осмысления данной проблемы и "бесславно проиграли эту ситуацию".