Украина изолировала себя от Европы законом об образовании — эксперт

"Сейчас оказалось, что у нас нет монолита союзников на Западном направлении. И мы рискуем погрузиться в такую пучину кризиса с Венгрией, который будет напоминать кризис отношений с РФ. Что может привести не только к концу нынешней власти, но и существования украинского государства в его нынешнем формате", – предупредил эксперт.

По его словам, в Европе сложилось очень сильное неприятие заявлений о "российской агрессии", но наша делегация не передала этого президенту, и он выступил с теми же тезисами.

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