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    Украина изолировала себя от Европы законом об образовании — эксперт

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    Политолог-международник Олег Волошин заявил, что закон об образовании изолировал Украину от европейских партнеров. По его словам, даже во времена "дела Тимошенко" такого не было.
    Канал РИА Новости Украина на Youtube

    "Сейчас оказалось, что у нас нет монолита союзников на Западном направлении. И мы рискуем погрузиться в такую пучину кризиса с Венгрией, который будет напоминать кризис отношений с РФ. Что может привести не только к концу нынешней власти, но и существования украинского государства в его нынешнем формате", – предупредил эксперт.

    По его словам, в Европе сложилось очень сильное неприятие заявлений о "российской агрессии", но наша делегация не передала этого президенту, и он выступил с теми же тезисами.  

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