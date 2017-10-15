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    Посол Польши сообщил детали предстоящих переговоров по закону об образовании

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    (обновлено: )22701
    По словам посла Польши в Киеве Яна Пекло, польская сторона считает необходимым обеспечение Украиной возможности изучения родного языка нацменьшинствами.
    Ян Пекло
    Facebook Яна Пекло

    КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Украина и Польша проведут консультации на уровне профильных министров по положениям закона об образовании, который вызвал бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения, сообщил в воскресенье посол Польши в Украине Ян Пекло.

    Он отметил, что Польша хочет уточнить позицию Украины по статье документа о языке образования.

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    "Пройдут консультации между нашим и украинским министерствами образования. Мы пока не знаем, как будет проходить сам процесс. Мы хотим разъяснить позицию украинской стороны. Также будет проведена консультация с польским национальным меньшинством в Украине", — цитирует Пекло сайт телеканала "112 Украина".

    По словам Пекло, польская сторона считает необходимым обеспечение Украиной возможности изучения родного языка нацменьшинствами.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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