Резолюция ПАСЕ: Украину додавят - закон об образовании нужно менять

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по образовательной реформе на Украине. В четверг, 12 октября, документ, докладчиком по которому выступил эстонский депутат Андрес Херкель, поддержали 82 парламентария, против были 11, еще 17 воздержались.

В резолюции отмечается несоблюдение в новом украинском законе об образовании баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств и указывается на "сильное влияние нового закона" на работу школ национальных меньшинств, а также на изучение их представителями родного языка. Меры по укреплению роли официального языка должны приниматься параллельно с мерами по защите языков национальных меньшинств, подчеркивается в документе.

ПАСЕ призвало Киев пересмотреть вопрос о возможности получения образования на языках национальных меньшинств. В частности, предлагается рассмотреть модель двуязычного образования, в которой не менее 60 процентов учебного материала преподается на украинском языке и до 40 процентов — на языке меньшинства. Кроме того, необходим гибкий по продолжительности переходный период на новые правила, указывается в резолюции.

Одновременно депутаты призвали украинские власти учесть все рекомендации по закону об образовании Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианской комиссии"). Кроме того, Киеву необходимо выполнить требования, предусмотренные Европейской конвенцией прав человека, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств, а также Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, указали они.

"Пока что это только словесное выражение, обозначение обеспокоенности. В самом тексте несколько раз повторяется, что Ассамблея встревожена, обеспокоена, озадачена и так далее. Но это пока предварительная озабоченность, она выражена в словах, но пока прямо не несет в себе ничего ни для нас, ни для тех, кто встревожен. Все окончательные организационные выводы или потенциально ущемляющие нас решения отложены до того момента, когда свой вердикт по этому поводу вынесет Венецианская комиссия, и это тоже записано в тексте резолюции. Поэтому прямых последствий для Украины нет, кроме репутационных — репутационно Украина пострадала очень сильно", — сказал РИА Новости Украина политолог, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Сокрушительный удар по международному имиджу

Действительно, подчеркнул политолог, резолюций такого уровня по отношению к Украине еще не было.

"Да, шалили мы на международной арене: и с оружием нас ловили, и с "Кольчугами" нас ловили, и более мелкого формата и масштаба были у нас прегрешения — украинское отрицательное досье в мировом, европейском масштабе, на региональном уровне достаточно солидное, папка достаточно толста. Но никогда еще такой категорической, такой резкой встревоженности еще не было. И это для Украины, безусловно, плохо. Тем более, что мы, кроме того что подставились по содержанию, приняв статьи в законе об образовании, мы еще и подставились и по форме — мы отправили туда первое лицо государства. Порошенко выступил, на мой взгляд, выступил очень красиво, хорошо, достойно по форме, а по содержанию получилось, что большинство делегатов на следующий день после выступления Порошенко приняли резолюцию. Получается, что это удар и по имиджу первого лица государства, потому что делегаты ПАСЕ к нему не прислушались", — пояснил Рудяков.

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Пока о последствиях принятия резолюции говорить рано, это не результат, а лишь продолжение игры. Но это продолжение требует от Украины свехусилий и максимальной консолидации и украинской делегации в ПАСЕ, и чиновников МИДа, и украинских представителей в различных дипломатических институтах и органах. Поскольку сейчас нужно консолидировано работать над тем, чтобы минимизировать те последствия, которые обозначились для Украины после принятия резолюции ПАСЕ.

"Специфика работы Венецианской комиссии и выводов. Которые она делает по тем или иным вопросам такова, что у них никогда нет однозначного определения, и их выводы можно будет интерпретировать неоднозначно. У нас Климкин и его ребята и девочки в этом смысле молодцы: даже на слово на заборе или выражение "иди далеко" они скажут: "нам сказали, чтобы мы в Америку полетели". Для нас с вами Климкин и его ребята интерпретируют, и мы будем вынуждены утереться и сказать "да, мы поверили" (хотя понятно, что мы не поверим в эту очередную чушь). Но проблема заключается в том, что эти выводы интерпретировать будем не только мы", — прогнозирует Рудяков.

Закон придется изменить

При этом стоит обратить внимание на вопросы, которые делегаты ПАСЕ задавали президенту Украины, и стилистику этих вопросов. Красной нитью этих вопросов было "Что именно вы сделали, в чем проявилась ваша ответственность, почему вы подписали закон, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии?".

"Такой настрой делегатов позволяет предполагать, что интерпретация выводов Венецианской комиссии, даже таких двузначных, будет не в пользу Украины. Велика вероятность того, что поступят еще какие-то выводы, которые окажутся для Украины уже плохими и тянущими за собой для нас последствия. И самое мягкое последствие — это внести изменения в закон об образовании", — пояснил политолог.

Кроме того, полагает Рудяков, стоит обратить внимание, что "маховик уже запущен", и Венгрия, выходя за рамки объективного рассмотрения собственно проблемы, по поводу которой возникли все разногласия, будут требовать от Украины уступок в двусторонних отношениях, используя рычаг европейского давления.

"Считайте, что манифестацию в Будапеште "Самоопределение для Закарпатья", спровоцировала Украина. Они и так бы ее проводили, но размах этой акции и положительная коннотация будапештской реакции привнесли туда мы, потому что подставились и спровоцировали такую венгерскую реакцию. Манифестация исходит из их желания выиграть что-то далеко выходящее за рамки защиты прав венгерского национального меньшинства, но вкладывается в общую канву и создает для Украины дополнительные проблемы и угрозы", — сказал Рудяков.

Перегнули палку

По мнению политолога, Украине все равно придется делать поблажки для венгерского и румынского национальных меньшинств, или только для венгров.

"А все остальные не очень и требуют этого. Одна из причин такого поведения национальных меньшинств и стран, к которым принадлежат эти меньшинства, состоит в том, что они прекрасно понимают, что у нас законы не выполняются, а значит и этот не будет выполняться в полной мере. Во-вторых, они по каким-то неформальным каналам все равно смогут обеспечить образование своих детей так, как им нужно. А поскольку закон все равно направлен против против русского языка и русскоязычного населения, и все это понимают, то Европа тут молчит, все говорят только о венграх. Все равно нам придется что-то смягчать, что-то уточнять, что-то согласовывать с самими представителями этих национальных меньшинств, и Будапешт нас активно к этому толкает, — пояснил Рудяков, добавив, что все эти последствия нужно было просчитывать при здравой, взвешенной позиции украинских внешнеполитических руководителей. — А наши наоборот закусывают удила. И такая жесткая позиция Украины может эту проблему вывести за рамки языковой и перевести в политическую проблему — на проблему сепаратизма в частности. И тогда это будет иметь внутриполитические последствия".

Политолог прогнозирует, что в итоге Украину все равно додавят в языковом вопросе.

"Пусть не в законе, а в подзаконных актах, передать это на уровень регионов, и по решению местных властей школы с образованием на языках нацменьшинств, я думаю, будут сохранены. Нам тут все равно придется уступить, и это по сути было бы правильно, поскольку в этих языковых нормах они явно перегнули палку, запустили ситуацию не в ту сторону. Хотя, еще раз повторю, национальные меньшинства являются "сопутствующими жертвами" — закон направлен против русских и русскоязычных", — заключил Рудяков.