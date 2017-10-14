Армия получит более 1000 образцов вооружения и техники - Порошенко

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что украинская армия в этом году уже получила около 1,3 тысячи образцов вооружения и военной техники и до конца года получит еще более 1 тысячи.

"В течение этого года на вооружение приняты новые образцы украинского оружия: переносной ракетный комплекс "Корсар", бронированный автомобиль "Козак-2", автомат "Вулкан", радиорелейные станции Р-414 и Р-402, сигнальные мины и много других образцов. В целом в течение 2017 года Вооруженным силам Украины уже передано около 1 тысячи 300 единиц вооружения и военной техники, более 22 тысяч ракет и других боеприпасов, и до конца года войска получат еще более тысячи вооружения и военной техники", — сказал Порошенко, выступая в субботу перед военным в Житомирской области.

Президент отметил, что все это стало возможным благодаря увеличению финансирования армии – если в 2017 году на нужды ВСУ в бюджете было предусмотрено 64,5 миллиарда гривен (2,4 миллиарда долларов по текущему официальному курсу), то на 2018 год сумма увеличивается почти до 84 миллиардов гривен (3,1 миллиарда долларов), чтобы на сектор обороны государство выделяло не менее 5% ВВП.

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В Житомирскую область президент приехал, в том числе, чтобы передать подразделениям Вооруженных сил Украины партию вооружения и техники, более 200 единиц. "Украинская армия станет еще сильнее благодаря очередной партии, состоящей из более 200 единиц бронетехники, артиллерии, самолетов, зенитно-ракетных комплексов и других видов вооружения. Сегодня отправляем в войска 62 танка", — сообщил президент.

В Украине в субботу, 14 октября, отмечают День защитника. В Киеве по случаю праздника состоятся сразу несколько концертов, а также ряд патриотических спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, украинские националисты в этот день планируют провести в Киеве ставший традиционным для них марш по случаю 75-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).