Языком по школьному образованию: 15 главных тезисов нового закона

РИА Новости Украина

Закон "Об образовании", который в понедельник, 25 сентября, подписал Президент Украины Петр Порошенко, начинает масштабные реформы в отрасли, которая до сих пор мало изменилась с советских времен. Собственно, и действующий закон об образовании принимали еще в советские времена — весной 1991. С тех пор он претерпел множество изменений, пишет Тарас Шамайда для texty.org.ua.

Итак, какие изменения произойдут в образовании?

1. Не просто знания, а умение.

От практики напаковывания детей большим объемом информации и обучения по принципу "зазубрил — ответил — забыл" украинское образование, прежде всего школьное, должно перейти к развитию у детей компетентности. Новая украинская школа должна развивать у детей "чтение с пониманием, умение выражать свою мысль устно и письменно, критическое и системное мышление, способность логически обосновывать позицию, творчество, инициативность, умение конструктивно управлять эмоциями, оценивать риски и принимать решения, решать проблемы, способность сотрудничать с другими".

Собственно, большая часть заложенных в законе норм подчинена именно этой цели, для достижения которой учреждениям образования, педагогам, родителям и самим соискателям образования предоставляется большая свобода действий.

2. Трехуровневая 12-летняя школа.

Дети будут идти в школу, как правило, в 6-летнем, но в любом случае не позднее 7-летнего возраста и будут учиться 12 лет.

Среднее образование будет состоять из начального (4 года, 1-4 классы), базового (5 лет, 5-9 классы) и профильного (3 года, 10-12 классы). Начиная с 5 класса дети будут учиться в гимназиях, а после окончания 9 класса будут продолжать обучение в лицеях (заведениях старшей или профильной школы) или же приобретать профессиональное образование.

После окончания каждого уровня знания учеников будут проверять с помощью государственной итоговой аттестации. После 4 класса это будет мониторинг, а после 9 — полноценное внешнее независимое оценивание.

Начальная школа может иметь самые разнообразные формы: один или несколько классов с учащимися одного или разных возрастов, с одним или несколькими учителями. Закон также позволяет работу начальной школы "в любой другой форме, которая будет наиболее удобна и целесообразна для обеспечения получения детьми начального образования согласно со стандартом начального образования".

Лицеи будут иметь академическое или профессиональное направление, или же в одном лицее будут классы разных направлений. В академических лицеях учащиеся смогут глубоко подготовиться к высшему образованию, в профессиональных — получить среднее образование и одновременно первую профессию. Образование в них продлится три года вместо нынешних двух. Дополнительный год обучения снимет проблему катастрофической нехватки времени и перегрузки старшеклассников в нынешней двухлетней старшей школе.

Каждый лицей будет отдельным юридическим лицом и, как правило, будет размещаться в отдельном помещении. Лицеи задуманы не просто как старшие классы обычной школы, а как отдельные заведения. Причем, довольно большие, где в каждой параллели есть по крайней мере 4-5 классов, каждый со своей специализацией. А значит, их будет значительно меньше, чем нынешних 11-летних школ. Соответственно и переход к таким лицеям будет происходить не так незаметно как сейчас — выпускники 9 классов будут сдавать ВНО, и по их итогам будут поступать в выбранные лицеи на конкурсной основе.

В другие школы детей будут зачислять без конкурса — за исключением ситуаций, когда заявлений на обучение в школе больше, чем мест (в таком случае приоритет будет отдаваться детям, живущим на территории обслуживания этой школы).

Новая система будет вводиться постепенно, чтобы не сказать очень медленно. Начальная школа заработает с 1 сентября 2018 года, базовая — с 1 сентября 2022 и профильная — с 1 сентября 2027. Однако закон содержит опцию введения профильного трехлетнего обучения и ранее — как в отдельных учреждениях, так и по всей стране. В Министерстве образования и науки не исключают ускорения реформы и введения полноценной 12-летки уже с 1 сентября 2022-23 года.

Такой вариант возможен, если общество в первые годы реформы осознает ее важность, а образовательная и бюджетная системы будут вполне готовы к переменам.

3. Профессиональное образование.

Окончив 9 классов, дети смогут учиться в профессиональных колледжах, получая профессию как одновременно с получением полного высшего образования, так и без него.

4. Трехлетний бакалаврат и двухлетняя магистратура.

Для получения диплома бакалавра студенты будут учиться не четыре, а три года. Зато обучение в магистратуре станет дольше и продлится два года, сейчас — полтора. Поступление в магистратуру будет осуществляться по результатам ВНО.

5. Автономия школ и большая свобода учителя.

Учреждение образования может осуществлять образовательную деятельность одновременно на разных уровнях образования и по различным видам образования, создавать для этого структурные подразделения. То есть, теоретически, может существовать заведение, объединяющее детский сад, начальную школу, гимназию, лицей, университет, профессиональный колледж и музыкальную или художественную школу. Надо лишь получить соответствующие лицензии и пройти аккредитацию.

Учреждения образования смогут образовывать с другими юридическими лицами образовательные, образовательно-научные, научные, образовательно-производственные и другие объединения.

Все учебные заведения — от детских садов до университетов — получат значительно больше свободы. До сих пор (с 2014 года) автономию имели только вузы.

Теперь же школы, детсады и другие учреждения образования всех форм собственности будут иметь самоуправляющиеся коллегиальные органы — наблюдательные (попечительские) и педагогические советы, родительские советы и т. п — которые будут принимать важнейшие решения. В состав наблюдательного (попечительского) совета, которой учредитель может делегировать свои полномочия, не могут входить работники этого заведения и учащиеся в нем.

Директор школы или детсада будет избираться на шесть лет конкурсной комиссией в составе представителей других школ, местной власти, преподавателей педагогических вузов и общественности. Для участия в конкурсе нужно свободно владеть государственным языком и иметь высшее образование, но учредители вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования к кандидатам.

Директор самостоятельно будет вибирать на работу своих заместителей и других педагогических работников. Образовательное учреждение имеет право объявить конкурс на любую вакансию, но главное, что назначения будут проходить без согласования с местными властями, которое требуется сейчас.

Учреждения образования и педагоги самостоятельно будут формировать учебные программы, которые по представлению педагогического совета будет утверждать руководитель учреждения. Единственное требование — их соответствие государственным стандартам образования, принятым министерством образования и науки.

Учитель сможет свободно работать по собственной программе и выбирать формы донесения материала до детей. Одновременно, министерство будет разрабатывать типовые программы для тех учителей, которые не хотят или не могут разработать собственные.

Закон отменяет процедуру аттестации школ и местных управлений образования на их инспектирование.

Сами инспекции ликвидируют, а работники методкабинетов будут заниматься вместо проверок поддержкой и помощью учебным заведениям. Проверять же эти заведения будет только Государственная служба качества образования. Плановый аудит заведения, включающего проверку соблюдения лицензионных условий, будет происходить раз в 10 лет.

6. Директором можно быть не более 12 лет.

Ограничение срока пребывания одного человека на посту руководителя распространится из вузов на все учреждения образования. Пожизненных директоров школ больше не будет. Человек сможет избираться на пост директора не больше двух шестилетних сроков подряд, а затем сможет работать на другой должности в этой же школе или претендовать на директорство в другой.

7. Большая зарплата учителей.

Должностной оклад учителя низшей категории составит три минимальных зарплаты. Этого уровня будут достигать постепенно, до 2023 года. Если бы ее ввели немедленно, такой оклад составлял бы 9600 гривен, а с различными надбавками учителя зарабатывали бы еще больше. Однако для этого надо было бы найти минимум 87 миллиардов бюджетных гривен, что нереально.

Когда авторы закона закладывали эту норму, минимальная зарплата равнялась прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Однако, с 1 января 2017 года, уже после голосования закона в первом чтении, минимальную зарплату установили в размере двух минимумов: 3200 гривен вместо 1600, поэтому стоимость образовательного законопроекта выросла на десятки миллиардов.

Поэтому ко второму чтению образовательный комитет Верховной Рады внес в текст поправку, заменив три минимальные зарплаты на четыре прожиточных минимума (на сегодня 6736 гривен). Однако во время рассмотрения закона на пленарном заседании с подачи Юлии Тимошенко поправку провалили.

Зарплата научно-педагогического работника самой низкой квалификации будет по крайней мере на 25% больше, чем зарплата учителя низшей категории. Оклад работника каждой следующей категории должна повышаться по крайней мере на 10%.

8. Добровольная сертификация учителей.

Все педагогические и научно-педагогические работники, как и сейчас, должны обязательно повышать квалификацию, но эта процедура претерпит коренные изменения. Эти услуги смогут предоставлять различные государственные, коммунальные и частные учреждения, а также общественные организации, которые будут иметь соответствующую лицензию. Учитель сам волен выбирать, где ему повышать квалификацию, это может быть и несколько разных учреждений, суммарное время обучения в которых должно составлять не менее 150 часов на 5 лет.

Вместо повышения квалификации учитель может по собственной инициативе пройти добровольную сертификацию на знание предмета и владение современными образовательными методиками. Пройдя такую сертификацию, учитель получит на три года сертификат и 20% надбавку к зарплате, а также сможет обучать других педагогов.

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9. Инклюзивное обучение и перепрофилирование интернатов.

Закон поощряет обучение детей с особыми потребностями, сирот и детей из сложных семей в обычных школах. По заявлениям родителей детей с особыми потребностями школы должны создавать специальные классы, где такие дети могли бы учиться. Если это необходимо, дети с особыми потребностями могут идти в школу позже и учиться дольше.

Детям с нарушениями слуха создадут условия для обучения на языке жестов.

До 31 декабря 2021 года все школы-интернаты должны стать или обычными школами, детсадами или другими учебными заведениями, доступными для всех детей, или детскими домами в системе Минсоцполитики. Решение о судьбе каждого интерната будут принимать областные и Киевский городской советы.

10. Образовательные округа.

Различные учреждения образования в пределах определенной территории (включая заведения внешкольного образования, культуры, физкультуры) составят единый образовательный округ, своеобразным центром которого станет опорная школа, удобно расположенная для подвоза детей из других населенных пунктов и обеспеченная квалифицированными кадрами и современным оборудованием.

11. Украинский язык.

Образовательный процесс во всех учреждениях образования будет происходить на украинском языке. Представители национальных меньшинств имеют право обучаться в отдельных группах детских садов и классах начальной школы, в которых, кроме украинского, будет использоваться в образовательном процессе язык соответствующего меньшинства.

Начиная с 5 класса, все образование будет происходить на украинском языке, исключения возможны только для представителей коренных народов (прежде всего, крымских татар), которые могут хранить двуязычное обучение до окончания старшей школы.

Для первоклассников такая система заработает с 1 сентября 2018 года, а для тех, кто начал учиться в школах с языком национальных меньшинств ранее, — с 1 сентября 2020 года, причем на протяжении этих трех лет в школах с обучением на языках меньшинств будет постепенно увеличиваться количество предметов, преподаваемых на украинском.

Изучение украинского языка становится обязательным во всех учебных заведениях (включая вузы, во многих из которых такое преподавание прекратили на основании закона "О высшем образовании").

В учреждениях образования, согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза. Стоит отметить, что среди 24 языков ЕС есть языки некоторых нацменьшинств Украины — румынский, венгерский, польский, болгарский, словацкий и тому подобное.

Русский же язык к языкам ЕС не относится, поэтому даже отдельные предметы или дисциплины (кроме собственно курса русского языка) не смогут преподаваться на русском ни в базовой или профильной школе, ни в музыкальных или художественных школах, ни в университетах или профессиональных колледжах.

Языковая статья закона, окончательную редакцию которой сформулировала рабочая группа из представителей разных фракций, Министерства образования и экспертов в день голосования за закон, уже вызвали негативную реакцию Москвы, Будапешта и Бухареста, однако формально ни врагам, ни партнерам Украины не к чему придраться — нормы этой статьи четко отвечают как нашей Конституции, так и международным договорам, ратифицированными Украиной.

А уровень защиты прав меньшинств в новом законе все равно значительно выше, чем уровень защиты украинцев в той же Румынии или Венгрии, не говоря уже о России.

12. Информационная прозрачность.

Каждое учреждение образования обязано разместить в открытом доступе на своем сайте (или сайте учредителя) всю важную информацию о своей деятельности.

К такой информации закон, в частности, относится устав, лицензии, сертификаты институциональная аккредитация и аккредитация программ, структура и органы управления учреждения, кадровый состав, образовательные программы, язык образовательного процесса, вакансии и конкурсы, материально-техническое обеспечение, наличие общежитий, мест в них и размер оплаты за проживание, результаты мониторинга качества, годовой отчет, правила приема, условия доступности для лиц с особыми потребностями, размер платы за обучение, перечень и стоимость дополнительных услуг.

Обязательно должна обнародоваться смета и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, информация о перечне товаров, работ и услуг, полученных как благотворительная помощь, с указанием их стоимости, а также средства, полученные из других источников, не запрещенных законодательством.

13. Академическая добропорядочность.

Закон обязывает участников образовательного процесса соблюдать академическую добропорядочность.

Нарушениями академической добропорядочности считаются плагиат, самоплагиат (когда человек выдает свои старые научные результаты за новые), фабрикация или фальсификация данных, списывание, обман, взяточничество и необъективное оценивание.

Нарушителю добропорядочности грозит отказ в присуждении ученой степени или звания, лишение уже присужденных степеней, званий, квалификационных категорий, лишения права занимать определенные должности. Учащихся и студентов за нарушения добропорядочности могут направить на пересдачу экзамена, контрольную и т. п, повторное прохождение курса, лишить стипендии или льгот или отчислить из учебного заведения.

14. Больше источников финансирования.

Государство, как и сейчас, будет выделять местным бюджетам субвенцию на общее среднее образование, в том числе и на получение среднего образования в профессионально-технических заведениях. Профессиональную составляющую этих заведений будут финансировать преимущественно региональные бюджеты.

Государство будет финансировать обучение на бюджетных местах в вузах и подготовку специалистов дефицитных рабочих профессий в системе профтехобразования.

Местная власть и органы самоуправления должны создать надлежащие условия для работы учреждений образования, в т.ч. обеспечить их помещениями и организовать подвоз детей из соседних сел в опорные школы.

Дошкольное и внешкольное образование финансируется в основном из местных бюджетов, которые благодаря децентрализации за три года выросли более чем вдвое. При этом детсады, а также частные школы, которые обоснуют стоимость обучения, получат дополнительные деньги на каждого ребенка из госбюджета.

В целом же каждое учреждение образования имеет право получать деньги из бюджетов разных уровней, а также из любых источников, не запрещенных законом. Образовательные учреждения будут иметь право получать добровольные пожертвования, гранты, дивиденды, помощь родителей, частных партнеров и тому подобное, оказывать платные услуги, продавать произведенную в мастерских или производственных подразделениях продукцию. Средства каждое заведение сможет свободно тратить на свою уставную деятельность, а временно свободные деньги сможет размещать в государственных банках.

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15.Чтобы закон заработал в полной мере, нужно принять еще много документов.

Закон "Об образовании" — базовый документ, который содержит ссылки на другие законы (из которых принят лишь закон "О высшем образовании") и подзаконные акты.

Чтобы реформа заработала в полную силу, необходимо как можно скорее принять законы о среднем образовании, о профессиональном образовании, изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые уменьшат налоговое бремя учреждений образования и другие акты, а также создать или реорганизовать органы управления, предусмотренные новым образовательным законодательством.

Следовательно, принятие нового закона об образовании — далеко не последний, но решающий шаг на пути образовательной реформы, который определяет ее главное содержание и направленность. В любом случае, образование ждут изменения, результаты которых мы сможем оценить лишь с годами.

Напомним, закон Украины "Об образовании" уже вступил в законную силу.