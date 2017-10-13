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    В Киеве назвали условия, на которых можно изменить закон об образовании

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    (обновлено: )618211
    Глава парламентского комитета по иностранным делам заверила, что в разработке закона об образовании, которая продолжалась более 8 месяцев, принимали участие представители нацменьшинств.
    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Украина не будет вносить никаких изменений в закон об образовании без решения Венецианской комиссии.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
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    По словам Гопко, в разработке закона об образовании, которая продолжалась более 8 месяцев, принимали участие представители нацменьшинств.

    "Они ходили на рабочие группы, в министерство образования. Все заседания профильного комитета по вопросам образования были открытыми. Комитет по иностранным делам организовывал встречу для послов стран, где четко объясняли, что происходит. Мы сделали свою работу. Мы провели все необходимые консультации. Моя позиция: никаких изменений Украина без решения Венецианской комиссии делать не будет. Когда получим выводы, то только украинский парламент будет принимать какие-то решения. Мы — суверенное государство. И нам никто не будет диктовать, какие законы принимать", — написала Гопко на своей странице в Facebook в пятницу.

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    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что принятый в Украине закон об образовании нарушает права нацменьшинств.

    МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. 

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